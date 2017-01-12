Kasım’da sınır değeri aştık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, 2016 Kasım ayına ait hava kalitesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre Elbistan’da, 80 µg/m3 olan partikül madde sınır değeri aşıldı. Kasım ayında Elbistan’da hava kirliliği yüksek seviyelerde seyretti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Kasım ayına ait hava kalitesi istatistiklerini yayınladı. Yapılan değerlendirmede, Elbistan’da Kasım ayındaki hava kalitesi, 12 İl merkezine ait verilerin yer aldığı Adana Temiz Hava Merkezi içerisinde en yüksek kirliliğin yaşandığı merkez oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından, ülke genelindeki Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonları kanalı ile elde edilen değerlerin incelenmesi sonucunda oluşturulan raporlar ışığında, 2016 yılı Kasım ayına ait değerleri açıkladı. 2015 yılında gerçekleşen hava kalitesi değerlerinin karşılaştırıldığı açıklamada, Elbistan’da Kasım ayında partikül madde kirliliği yüksek çıktı.

Elbistan’ın da içerisinde yer aldığı Adana Temiz Hava Merkezi ile ilgili olarak şu bilgilere yer verildi:

“Her bir bölge bazında kurulu bulunan hava kalitesi izleme istasyonlarında ölçülen kükürtdioksit ve partikül madde 2015 yılı Kasım ayı ölçüm sonuçları, 2016 yılı Kasım ayı ölçüm sonuçları ile karşılaştırılmış olup sonuçlar tablolarda yer almaktadır.

Adana THM bağlı illerden partikül madde (pm10) emisyonları açısından Gaziantep, Hatay (Antakya), Kahramanmaraş ve Osmaniye istasyonları hariç, diğer tüm istasyonlarda azalma görülmektedir. Ancak sadece Gaziantep, Hatay (Antakya) ve Elbistan istasyonlarında sınır değer olan 80 µg/m3 aşılmıştır.