Kaşif Eller’in ilk kitabı Eğlenceli Etkinliklerle Renkler okuyucu ile buluştu

‘Eğlenceli Etkinliklerle Renkler’ isimli çocuk etkinlik kitabı; 2-6 yaş arası çocukların gelişimlerini destekleyen, eğlenerek öğrenmeleri sağlayan, aileleriyle birlikte verimli vakit geçirmeleri için hazırlanmış.

Alanlarında uzman olan Bilişim Teknolojileri öğretmeni Hayriye Arkalı ve Çocuk Gelişim Uzmanı Merve Arkalı, hazırladıkları etkinlik kitabı ile çocuğun beyin gelişimini desteklemek, çocukların özgüvenli, kendini bilen, disiplinli, bireyler olarak yetişmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını söylediler.

Çocuk Gelişim Uzmanı Merve Arkalı, “Çocuklar hayatlarının ilk 6 yılında beyin gelişimlerinin yüzde 80’inini tamamlarlar. Bu yıllar ömrümüzün altın yıllarıdır. Çocuğun bu yaşlarda doğru kitaplar ve doğru uyaranlarla muhatap olması gelecekte atacağı kritik adımlar için çok önem arz etmektedir. Çocuğunuza biraz vakit ayırdığınızda çocuğunuzun ne kadar kabiliyetli olduğunu göreceksiniz. Onlar sınırlarını keşfederken biz de bunun keyfini çıkaralım” şeklinde konuştu.

Bilişim Teknolojileri öğretmeni Hayriye Arkalı ise “MEB’e bağlı farklı okullarda öğretmenlik yaptım. Bir çocuk annesi olarak ve bunca yıl çocukların kalbine dokunmuş bir öğretmen olarak şunu gördüm ki; çocukların erken yaşta öğrenmeleri, kendilerini geliştirmeleri, okul hayatlarında akademik başarının anahtarı oluyor. Okul öncesi dönemde kendini geliştirmiş çocuk, gelecekte çok daha başarılı bireye dönüşüyor. Biz annelerin, eğitimcilerin tüm isteği de bu değil mi? Pandemi döneminin etkisiyle ebeveynler çocukları ile daha fazla vakit geçirir oldu. Önemli olan bu sürecin ne kadar kaliteli olduğudur. Biz de iki anne ve iki öğretmen olarak, bu düşünceden yola çıkarak bir hayal kurduk. Hayalimizi gerçekleştirmek için çok çalıştık, çok emek harcadık. Sonucunda Kaşif Eller olarak serinin ilk kitabını hizmetinize sunduk. 3 yaş ve üzeri çocuklarımız için hazırladığımız çoklu zekaya uygun, psikolog onaylı Eğlenceli Etkinliklerle Renkler kitabımız 64 sayfadan, 116 adet eşleştirme kartı ve bir adet oyun matından oluşmaktadır. Kitabımızı Kaşif Eller instagram adresimizden ve 0 541 272 55 66 nolu telefondan temin edebilirsiniz” dedi.