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Kasap, kasap yardımcısı ve işçi hacı kayıtları sürüyor

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan İslam Bankası’na ait 1 Nolu Mezbahanenin işletmesini yapmak üzere, Sivas ve Elbistan Temsilcisi Yusuf Gülle yetkili kılınırken; kasap, kasap yardımcısı veya işçi olarak hacca gitmek isteyenler için kayıtların devam ettiği belirtildi.

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Kasap, kasap yardımcısı ve işçi hacı kayıtları sürüyor

           Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan İslam Bankası’na ait 1 Nolu Mezbahanenin işletmesini yapmak üzere, Sivas ve Elbistan Temsilcisi Yusuf Gülle yetkili kılınırken; kasap, kasap yardımcısı veya işçi olarak hacca gitmek isteyenler için kayıtların devam ettiği belirtildi.

            2017 yılı kasap, kasap yardımcısı ve işçi olarak başvuruda bulunanlar, hem çalışabilecek hem de hac ibadetlerini yerine getirebilecekler.

Kasap, kasap yardımcısı veya işçi olarak hacca gidecek olan hacı adaylarının, Mekke ve Medine’de tüm hac görevini yerine getirebildiğini belirten Yusuf Gülle, bu konuda yetki belgelerini aldıklarını ifade ederek, yetki belgesi olmadan kayıt yapan kişilere itibar edilmemesini tavsiye etti.

Bu şekilde hacca gitmek isteyenler, 0 544 629 12 81 nolu telefondan Erdal Öztürk veya 0 544 411 01 46 nolu telefondan Sedat Yağcı ile irtibat kurabilecekler. Kasap ve kasap yardımcısı olarak başvuruda bulunmak isteyenlerin, 10 Ocak 2017 tarihine kadar irtibata geçmeleri istendi. 

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