Kasap Ahmet, çeyrek asırlık deneyimi ile hizmete açıldı

Elbistan’da kasaplık sektöründe 20 yıldan fazla süredir deneyimi olan Ahmet Işık, kendi adını taşıyan ‘Kasap Ahmet’ firması ile hizmete başladı.

Işık, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak Elbistan ve çevre ilçelerdeki vatandaşlara hizmet edeceklerini belirterek, “Kaliteden ve müşteri memnuniyetinden asla ödün vermeyen bir işletmecilik anlayışımız olacak” dedi.

Elbistan’da kasaplık ve et market sektöründeki çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra kendi işinin sahibi olan 25 yıllık deneyimli usta Ahmet Işık, Hamza Akbaş Caddesi Kral İş Merkezi altında yer alan ‘Kasap Ahmet’ isimli işyerinin kapısını müşterilerine açtı. Işık, uzun yıllardan beri sektörün içerisinde olmasının verdiği avantajla damak zevkini ve kaliteyi göz önünde bulundurarak müşterilerine hizmet vereceklerini söyledi.

Kasap Ahmet’te sadece kendi çiftliklerinde yetiştirilen hayvanların etlerinin satışa sunulduğunun altını çizen Işık, “Müşterilerimize sunduğumuz etlerin tamamı, kendi çiftliğimizden geliyor. Bu da tezgahımızda yer alacak etleri ürettiğimiz hayvanları, kesime gidene kadar geçen süreçte sağlık ve kalite yönünden en ince noktasına kadar kontrol etme imkanı sağlıyor. En önemli prensibimiz, kaliteli ve sağlıklı ürünü, müşterimize sunmaktır. Kalitemizden hiçbir zaman ödün vermeden her zaman daha ilerisini hedefleyerek satışlarımızı sürdüreceğiz” dedi.