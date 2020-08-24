Kasa deposundaki yangın 2 eve zarar verdi

Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka Mahallesinde Mustafa Göçebe'ye ait olduğu öğrenilen kasa deposunda yangın çıktı. Alevler, plastik ve tahta kasaların bulunduğu deponun tamamını sardı. Depodan yükselen alevler, Mustafa Göçebe ile komşusu Necati Ceran'ın evine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Can kaybının yaşanmadığı yangında depo kullanılamaz hale gelirken, iki evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.