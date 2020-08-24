banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kasa deposundaki yangın 2 eve zarar verdi

Afşin'de bir depodaki kasaların yanması sonucunda çıkan yangında, 2 ev zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun çabası sonucunda söndürüldü.

Kasa deposundaki yangın 2 eve zarar verdi
banner17
banner43
 Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka Mahallesinde Mustafa Göçebe'ye ait olduğu öğrenilen kasa deposunda yangın çıktı. Alevler, plastik ve tahta kasaların bulunduğu deponun tamamını sardı. Depodan yükselen alevler, Mustafa Göçebe ile komşusu Necati Ceran'ın evine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Can kaybının yaşanmadığı yangında depo kullanılamaz hale gelirken, iki evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kasa Deposundaki Yangın 2 Eve Zarar Verdi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.