Karşı şeride geçen kamyonet yan yattı: 1 yaralı

Kaza Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Elbistan’dan Malatya istikametine seyir halinde olan Ökkeş S., idaresindeki 80 BG 076 plakalı kamyonetin önüne köpek çıktı. Kamyonet sürücüsü Ökkeş S., köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan kamyonet önce refüjü aşarak karşı şeride geçti ardından da bir işyerinin tel örgülerine çarparak yan yattı. Kazada kamyonette bulunan bir kişi yaralandı. Yaralıya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



