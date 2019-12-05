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Karla Mücadele Ekibi Teyakkuz Halinde

Elbistan’da sabahın ilk ışıkları ile birlikte özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı sonrasında, Elbistan Belediyesi teyakkuz haline geçerek hazırlıklarını tamamladı.

Karla Mücadele Ekibi Teyakkuz Halinde

Şehir merkezinde pek hissedilmese de meteorolojiden yapılan uyarı sonrası hazırlıklarını tamamlayan Elbistan Belediyesi, kar kürüme ve tuzlama ekibini hazır hale getirdi.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada sürücülerin mağdur edilmemesi için ekiplerin 24 saat esasına göre çalışacağı belirtildi. Açıklamanın devamında, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı tahminlere göre ilçemiz genelinde 6 Aralık Cuma gününe kadar kar yağışı etkili olacağı bilgisi sonrası hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. 30 kişilik kar kürüme ekibimiz, 3 greyder, 3 loder, 5 jsb ve 1000 ton tuz ile tuzlama aracımız teyakkuz haline getirilmiştir. Oluşturulan ekibimiz 3 ayrı vardiyada 24 saat esasına göre çalışacak olup, sürücülerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlaması için her türlü tedbiri alacaktır. İlçe merkezimizde planladığımız karla mücadele programı gibi aynı zamanda kırsal mahallelerde de devam edecektir. Kırsal mahallelerimizde sorun yaşanmaması için Karayolları 58. Şube Şefliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Elbistan Belediyesi koordinasyonunda karla mücadele çalışmalarımız aralıksız sürecektir.

Diğer yandan zabıta müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz kış şartları nedeniyle kapanan yolların tespitini yaparak karla mücadele ekibimize bilgi aktaracak ve daha hızlı müdahale edilmesini sağlayacak. İş makinelerinin çalışma esnasında gerekli güvenlik tedbirlerini alacak, trafiğin yoğun olduğu yerlerde denetimlerini artırarak, araç sürücülerini temizliği yapılmış alternatif yollara sevk ve idaresini yapacaktır.

Elbistan Belediyesi olarak her türlü tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Tabi bizlerin tedbir alması kadar da sürücülerimizin dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Sürücülerimizin araçlarında zincir ve çekici halatı bulundurmalarını, kış şartlarına uygun kar lastiklerini takmalarını önemle rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.


 


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