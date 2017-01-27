Karla mücadele aralıksız sürüyor

Elbistan’da akşam saatlerinde başlayan ve şehir merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi bulan kar yağışının ardından, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, kar küreme ve temizlik çalışmalarına başladılar.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Elbistan Yol Şube Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında bulunan Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde şehir merkezindeki bağlı caddeler ile kırsal mahalle yollarının ulaşıma açık tutulması için çalışmalar başlatıldı.

Öncelikli olarak grup mahalle yollarına ağırlık veren ekipler, şehir merkezindeki yollarda ise temizlik ve tuzlama çalışması yapıyorlar.

Elbistan Yol Şube Müdürü Yunus Emre Derinöz, özellikle kapanan kırsal mahalle yollarının kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ifade ederek, değişik noktalarda konuşlandırılan birimlerin anında müdahalede bulunduklarını kaydetti.

Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak şehir merkezleri ile kırsal mahallelerde yol durumları ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Derinöz, şu bilgileri verdi:

“Elbistan merkezde otomatik tuz serpme araçlarımız ve kar bıçaklı kamyonlarımız ilçe merkezi sorumluluk sahasında tuzlama çalışmalarımız devam etmektedir. Elbistan Sultankorusu grup yolunda 2 greyder ve 1 loder ile Ovacık, Sarıyatak, Ferhatpınarı, Üçkilise, Höblek, Uncular, Elmalı, Karamağra, Keçemağra, Beyyurdu, Yapılı, Horhor, Kayageçit, Alkayaoğlu, Fakıoğlu, Uzunpınar, Kızıleynek mahallelerimizde karla mücadele ve genişletme çalışmalarımız devam ediyor.

Elbistan İkizpınar, Kavaktepe, Beştepe, Yalıntaş bölgesinde 1 greyder ile çalışmalarımız devam ediyor. Elbistan Yalak, Yoğunsöğüt, Toprakhisar, Yalıntaş, Akbayır, Bakış, Sünnet, Soğucak, Tepebaşı, Gücük güzergahında 1 greyder ile karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor.

Elbistan Karahasanuşağı grup yolunda Kangal, Aktepe, Karahasanuşağı, Tapkıran, Tapkırankale, Armutalan bölgesinde 1 loder ve 1 greyder ile karla mücadele çalışması devam ediyor.

Afşin merkez cadde, bulvar ve grup yollarımızda otomatik tuz serpme araçlarımız ve kar bıçaklı kamyonlar ile kar temizleme çalışmalarımız devam ediyor.

Tatlar grup yolu, Küçüktatlar, Büyüktatlar, Koçovası, Oğlakkayası, Haticepınarı, Örenli grubunda 1 dozer ve 1 loder ile çalışmalarımız devam ediyor.

Dağlıca, Topaktaş, Dokuztay, Armutalan, Söğütdere, Dokuztay bölgesinde 1 loder ile karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor.

Sevin grup yolu, Büyüksevin, Çukurpınar, Türksevin, Binboğa, Tomas, Örenli mahallelerimizde 1 loder ve 1 greyder kar açma çalışmalarımız devam ediyor.

Başüstü, Ağcaşar, Kepez, Yazköy grubunda 1 JCB ve 1 greyder vasıtası ile karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor.

Ekinözü bölgesinde Kandil, Kabaktepe, Yeniköy bölgesinde 1 Loder, 1 Greyder ile karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekinözü Türkmenler, Ataköy, Çiftlik, Ambar bölgesinde 1 greyder ile karla mücadele çalışmalarını sürdürmektedir. Alişar grup yolu ve bağlı mahallelerimizde 1 loder ve 1 Jcb ile karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor.

Nurhak bölgesinde ise, Kullar, Tatlar, Eskiköy, Biçin ve merkezde 1 Loder ve 1 Greyder ile karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Biçin, Umutlu, Gürsel, Tatarderesi güzergâhında 1 Loder ve 1 Dozer ile karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor.”

Karayolları bölgesinde ise kapalı yol bulunmuyor. Elbistan-Malatya, Elbistan-Göksun ve Elbistan-Nurhak Karayolunda ise etkili olan tipi nedeniyle zaman zaman ulaşımda güçlük yaşanırken, karayolları ekipleri yolları açık tutmak için mücadelesini sürdürüyor.



