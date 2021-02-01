Karla kaplanan yolu açıp mahsur kalan hastaya ulaştılar

Ekinözü Belediyesi ekipleri, karda mahsur kalan hasta için seferber oldu. Kar yağışının etkili olduğu ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer bir metreyi buldu. Belediye karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yolları açık tutmaya devam ederken, acil müdahale ekipleri de mağdur olan vatandaşların yardımına koştu. Ekipler, Altunyaprak Mahallesi Uzuntepe mezrasında rahatsızlanan vatandaşa ulaşmak için, yoğun kar tabakasına karşı uzun uğraşlar verdi. Gece saatlerinde ulaşılan hasta, 112 Acil Servis ekiplerince evinden alarak ailesiyle birlikte Ekinözü Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



