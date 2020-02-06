Karla birlikte dondurucu soğuklar geliyor

Ülkemizin Cuma günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Ülke genelindeki yağışların, Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının önce Balkanlardan sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, ülkemiz genelinde hissedilir derecede (10-15 C derece) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Elbistan’da da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının 7 Şubat Cuma gününden itibaren geri döneceği tahmin edildi. Cuma ve Cumartesi günlerini kar yağışı altında geçirecek Elbistan’da Pazar gününden itibaren ise hava sıcaklıklarında ciddi düşüş yaşanacak. Termometreler -10 dereceyi gösterecek. Yeni haftanın ilk gününde de dondurucu soğuklar etkili olacak.