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Karı-koca öldürüldü

Afşin ilçesine bağlı Dağlıca Mahallesi’nde yaşayan karı-koca evlerinde tabanca ile öldürülmüş olarak bulundu.

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Karı-koca öldürüldü

Afşin ilçesine bağlı Dağlıca Mahallesi’nde yaşayan karı-koca evlerinde tabanca ile öldürülmüş olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde yaşandı. İlçeye bağlı Dağlıca Mahallesi’nin Küllolar küme evlerinin Bahçelievler mevkiinde yaşayan 40 yaşındaki Erol M. ile eşi Elif M., evlerinde öldürülmüş olarak bulundu. Kafalarına tabanca ile ateş edilerek öldürüldükleri öğrenilen karı-kocanın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

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