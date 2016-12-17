Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Diyarbakır’dan Kahramanmaraş’a kargo şirketi aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı çalışma neticesinde; bir kargo şirketinde yapılan aramada Diyarbakır’dan Kahramanmaraş’a gönderilen paket içerisinde 27 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. (24) gözaltına alındı.

Aynı gün KOM ekipleri tarafından yapılan ikinci operasyonda, evinde esrar maddesi olduğu tespit edilen E.K. (37) gözaltına alındı. E.K.’nin evinde yapılan aramada 2 kilogram esrar maddesi bulundu. E.K. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. (İHA)