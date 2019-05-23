‘Kardeşlik İftarı’ yetimleri sevindirdi

‘Kardeşlik İftarı’nda konuşan Başkan Güngör: “Sevgili çocuklar sizler yüce Rabbimizin bizlere emanetisiniz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, anlamlı organizede yaptığı konuşmada, “Ramazan ayı önemli bir ay. Bu ay dolayısıyla yardımlaşmanın, dayanışmanın, halisane duyguların en üst noktada yaşandığı bu akşamki iftar programı da Ramazan sürecince gerçekleştirilen iftar programları içerisinde en anlamlılarından birisi. Ramazan ayına uygun bir iftarda hep beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dinimiz bize yetim bir Peygamberin emanetleri olan yavrularımıza sahip çıkmayı emrediyor. Çocukları çok seven ve onlara hayatının her döneminde güvenen, sevgi ve şefkatini esirgemeyen Peygamberimiz “Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimse ile ben (şehadet parmağı ile orta parmağını bir araya getirerek) cennette bu kadar yakın olacağız” buyurmuşlar ve bizlere yeryüzünün bütün yetimlerini işaret etmişlerdir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak yetimlerimizi emanetimiz biliyoruz. Gözlerinizdeki o hasreti dindirmenin, bir aile sıcaklığı ile sizlerin yanında olmanın gayreti içindeyiz” şeklinde konuştu.

Yetimlere sahip çıkmanın inananlar için önemli bir sorumluluk olduğuna işaret eden Başkan Güngör, “Sizlerin sıkıntısını paylaşmak bizim görevimizdir. Bizler millet olarak yetimliği ve öksüzlüğü iyi biliriz. Bu vatanı bize emanet eden atalarımız gencecik yaşta cephelerde şehit oldular. Arkalarında binlerce yetim bıraktılar. Buradaki yavrularımızın her birisinin evinde hüzünlü bir hikâye var. Yerel yöneticiler olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bizler sizleri bir aile olarak görüyoruz. Aile içindeki her ferdin haklarını korumak nasıl ki aile reisinin göreviyse bir şehirde yaşayan herkesin haklarını aynı şekilde korumak da bu şehrin yöneticilerinin görevidir. Hatta bu görevden de öte boynumuzun borcudur.

Bugün dünyaya baktığımızda zulmün her geçen gün arttığını görüyoruz. Özellikle de egemen güçler İslam coğrafyası üzerinde kendi emelleri için bizleri birbirine düşürerek güzelim şehirleri kan gölüne çeviriyorlar ve binlerce çocuğu yetim bırakıyorlar. Doğu Türkistan, Afganistan, Suriye, Filistin, Irak, Arakan ve Myanmar gibi ülkelerde şiddet artarak devam ediyor. Hatta Ramazan ayında dahi zulmün en şiddetlisini uygulamaktan kaçınmıyorlar. Söz konusu ülkelerde yaşayanların sığınacakları kapı yine Türkiye oluyor. Çok şükür ki sevgili yavrularımız sizler kendi vatanınızda ve kendi milletinizlesiniz. Yine çok şükür ki güçlü bir devletimiz ve güçlü bir devlet başkanımız var. Ramazan ayının 15'inde yetimlerle bir araya gelinmesi de yine Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatıdır.

Bu talimat ışığında bu organizasyonda emeği geçen İnsani Yardım Vakfı Derneği yetkililerine şükranlarımı sunuyor, burada bulunan tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Güngör konuşma sonrasında Eşi Leyla Hanımla birlikte tüm masaları tek tek gezerek misafirlerle yakından ilgilendi.













