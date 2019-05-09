banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kardeşlik dolu sefer tasları, iftar sofralarını şenlendiriyor

Elbistan Gençlik Merkezi’nin Ramazan ayında hayırsever vatandaşların evlerinde hazırladıkları iftar yemeklerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için başlattığı ‘Bir Kap Yemek Bir Gönül’ adlı proje büyük destek görüyor.

Kardeşlik dolu sefer tasları, iftar sofralarını şenlendiriyor

Elbistan Gençlik Merkezi, ‘Bir Kap Yemek Bir Gönül’ projesiyle her gün 5 aileye, hayırsever vatandaşların kendileri için hazırladıkları iftar menülerini ulaştırmaya başladı. İlk etapta günlük 5 ihtiyaç sahibine ulaşılması planlanan projede; çok sayıda hayırsever vatandaşın  ‘Bir Kap Yemek Bir Gönül’ diyerek ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarını şenlendirmeye gönüllü olduğu belirtildi.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, ‘Bir Kap Yemek Bir Gönül’ projesinin manevi boyutunun çok önemli olduğunu belirtti. Projenin, hem hayır hem de birlik vesilesi olduğunu ifade eden Yılmaz, “Ramazan ayında yardımsever vatandaşlarımızın evlerinde hazırladığı iftar menüleri, bir gün önce bıraktığımız sefer taslarına bırakılıyor. Gönüllü gençlerimiz de diğer gün sefer taslarını alarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Ramazanın ilk gününden itibaren yoğun bir taleple karşılaştık. Birçok vatandaşımız bizlerle irtibata geçerek projemize dahil olmak istedi.  İlk etapta 5 ihtiyaç sahibi ailemizin iftar sofrasını donatmayı amaçlamıştık. Ama yardımseverlikte yarışa giren Elbistan insanımızın bu duyarlılığı ile iftar menüsü ulaştırdığımız aile sayısını artırmayı planlıyoruz” dedi.

Yılmaz, “Bu projenin, kalpleri birbirine bağladığını düşünüyoruz. Maddi durumu diğerine göre daha iyi olan bir hayırseverin kendi sofrası için pişirdiğini, hiç tanımadığı, bilmediği bir aileye ulaştırılmasına vesile oluyoruz. Veren el alan eli görmüyor. Kardeşlik dolu sefer tasları iftar sofralarını şenlendirirken ardından açılan eller de dualarla gönülleri birleştiriyor. Ramazan ayının ilk gününden beri projemize destek olan hayırseverlerimize, gönüllü gençlerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. 



banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Memet 2 hafta önce

İyilik yapıyonuz lafını etmeyin ne anlamı kaldı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Atilla 2 hafta önce

memet kardeş demelerinin sebebi var teşfik için zaten heber edilmiştir bilmeden anlamadan yorum yapıl mamali önce anlamak lazım bu teşfik için yapılan bir haber zaten halk daha çok yardım da bulunsun diye durumu olmuyana teşekkür ederim Elbistanın sesi ne

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mislina 1 hafta önce

Yine suriyelilere mi gidiyor onlar cadiri kaldirip suriyelilere dagitin yemekleri

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner119