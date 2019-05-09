Kardeşlik dolu sefer tasları, iftar sofralarını şenlendiriyor

Elbistan Gençlik Merkezi, ‘Bir Kap Yemek Bir Gönül’ projesiyle her gün 5 aileye, hayırsever vatandaşların kendileri için hazırladıkları iftar menülerini ulaştırmaya başladı. İlk etapta günlük 5 ihtiyaç sahibine ulaşılması planlanan projede; çok sayıda hayırsever vatandaşın ‘Bir Kap Yemek Bir Gönül’ diyerek ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarını şenlendirmeye gönüllü olduğu belirtildi.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, ‘Bir Kap Yemek Bir Gönül’ projesinin manevi boyutunun çok önemli olduğunu belirtti. Projenin, hem hayır hem de birlik vesilesi olduğunu ifade eden Yılmaz, “Ramazan ayında yardımsever vatandaşlarımızın evlerinde hazırladığı iftar menüleri, bir gün önce bıraktığımız sefer taslarına bırakılıyor. Gönüllü gençlerimiz de diğer gün sefer taslarını alarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Ramazanın ilk gününden itibaren yoğun bir taleple karşılaştık. Birçok vatandaşımız bizlerle irtibata geçerek projemize dahil olmak istedi. İlk etapta 5 ihtiyaç sahibi ailemizin iftar sofrasını donatmayı amaçlamıştık. Ama yardımseverlikte yarışa giren Elbistan insanımızın bu duyarlılığı ile iftar menüsü ulaştırdığımız aile sayısını artırmayı planlıyoruz” dedi.