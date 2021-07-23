Kardeşini kurtarmak için baraj gölüne giren abla hayatını kaybetti

Olay, Göksun ilçesine bağlı Fındık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’den Fındık’a gelen aile fertleri Adatepe Barajı kıyısında piknik yaptıkları sırada 5 yaşındaki çocukları baraj gölüne düştü. Kardeşini kurtarmak isteyen 20 yaşındaki Deniz Çevikbaş da suya atladı. Kardeşini kıyıya çıkarmayı başaran Çevikbaş, bir anda baraj gölünde kayboldu. Aile fertlerinin çabası, genç kızı kurtarmaya yetmedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Genç kızın cansız bedeni, ekiplerin çalışması sonucu metrelerce derinlikteki sudan çıkarıldı. Genç kızın cansız bedeninin sudan çıkarılması sonrasında gözyaşları sel oldu.

Hayatını kaybeden Çevikbaş’ın cenazesi, Osmaniye’de gözyaşları içerisinde toprağa verildi.