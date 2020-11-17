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Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü

Elbistan’da tartıştığı ağabeyi tarafından bıçaklandığı belirtilen bir kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü
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Olay, ilçeye bağlı Akören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ağabey E.Ö. ile kardeşi Erman Ö. arasında mahalle dışında bulunan aileye ait besi çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabey E.Ö, kardeşi Erman Ö’yü (36) bıçakladı. Vücudunun değişik yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içerisinde yere yığılan kardeş E.Ö, ağır yaralandı. Ağabey ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören komşularının ihbarı ile bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeş, ambulansın gelmesini beklemeden aile fertleri tarafından özel araçla Elbistan Özel Yaşam Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada acil serviste müdahale edilen ErmanÖ, doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı. Erman Ö’nün cansız bedeni, otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

3 çocuk babası olduğu ve sanayi sitesinde egzoz tamirciliği yaptığı öğrenilen Erman Ö’nün acı haberini alan yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

Jandarma, olaydan sonra kaçan ağabeyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

 

 


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Kardeş Kavgasında Kan Aktı: 1 ölü