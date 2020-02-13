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Karbonmonoksit zehirlenmesi, 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Afşin'de soba kovasındaki kömürden sızan karbonmonksit gazına maruz kalarak zehirlendiği belirtilen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Karbonmonoksit zehirlenmesi, 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
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Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Başüstü Mahallesinde 14 yaşındaki Muhammet Gül, üşümemek için kömür sobasının kovasını, duş yaparken banyoya koydu. Gül, kovadaki korlardan yayılan karbonmonoksit gazına maruz kalarak zehirlendi. Bir süre sonra fenalaşan Gül'ü baygın bir şekilde bulan yakınları, 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Gül'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.


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