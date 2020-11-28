Karbonmonoksit değerleri endişe verici seviyeye ulaştı

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun ‘Kara Rapor: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkisi’ başlıklı araştırmasının sonuçlarına göre geçen yıl hava kirliliğinin en yüksek hesaplandığı ilk 10 merkezden biri olan Elbistan’da kış mevsiminin kendisini hissettirmesi ile birlikte, hava kalitesi de ciddi şekilde düştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi tarafından güncel olarak paylaşılan hava kirliliği raporlarına göre, kalorifer ve sobaların tam anlamıyla yakılmaya başlandığı Kasım ayı ortalarından itibaren ilçenin üzerindeki duman bulutu, sağlık açısından riskleri de beraberinde getiriyor. Elbistan’da özellikle kış aylarında nefes almayı zorlaştıran bu kirliliğin ana sebepleri arasında termik santralden atmosfere salınan kül ve duman ile kalorifer ve soba bacalarının dumanları ve araç egzozlarından çıkan gazlar gösteriliyor. Coğrafi yapı ve yüksek basıncın etkisi ile tüm bu kirletici kaynaklardan çıkan dumanlar, ilçe merkezinin üzerine çöküyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sürekli İzleme Merkezi’nin yayımladığı raporlardan derlenen bilgiler, daha önceki yıllarda veri girişinin olmadığı karbonmonoksit değerlerinin de Avrupa Birliği ile Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği standartların üzerinde gerçekleştiğini ortaya çıkardı. Ekim ayında normal seviyelerde seyreden karbonmonoksit değerleri, kasım ayı ile birlikte çok hızlı bir yükselişe geçti. Karbonmonoksit değerlerinin en yüksek ölçüldüğü gün 6 Kasım oldu. 6 Kasım’da atmosferdeki karbonmonoksit oranı 11 bin 834 µg/m3 olarak ölçüldü. Bu değer, AB ve dünya standartlarının da yüzde 20’ye yakın üzerine çıktı. Kasım ayının diğer günlerindeki değerler 9 bin 499 ile 8 bin 970 µg/m3 olarak kayıtlara geçti.

Hava kirliliğinde en önemli kirletici olarak görülen PM 10 değerlerinde ise, geçtiğimiz yıllara oranla düşüş gözlendi.