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Karayoluna inen domuzlar tehlike saçıyor

Kış şartları nedeniyle yem bulmak için özellikle karayollarına yakın yerleşim alanlarına inen domuzlar, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Karayoluna inen domuzlar tehlike saçıyor
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Gece saatlerinde yollarda dolaşan domuzlar, araçlar için büyük tehlike doğururken sürücülerin de Göksun-Elbistan karayolundaki bu tehlikeye karşı daha dikkatli olması gerekiyor.

Aç kalan domuzlar, yem bulmak için indikleri Göksun-Elbistan karayolunda trafikte seyreden sürücülerin korkulu rüyası oldu. Geçtiğimiz günlerde, özel aracı ile Kahramanmaraş'tan Elbistan'a gelen bir vatandaş, Göksun ilçesi çıkışında yolda bir domuzun olduğunu gördü. Aracını durduran sürücü, domuzun yoldan çıkmasını beklerken arkasından gelen başka bir otomobilin sürücüsü de son anda gördüğü domuza ani manevra yaparak çarpmaktan kurtuldu.

Bu güzergahı kullanan sürücüleri uyaran vatandaş, Göksun-Elbistan arasında, her an domuz sürüleri çıkabileceğini belirterek hız sınırlarına uymalarının önemine işaret etti.

Göksun Elbistan arasında, daha önceki yıllarda, yola çıkan domuz sürülerine çarparak ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları yaşanmıştı.

 


Yerel Manşetler
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Gazi 2 saat önce

Bence elbistan Göksün yolundaki yaban hayvan algeçitleri az ve yapılan larda küçük hayvan mecbur kalıyor ..

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