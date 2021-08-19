Karayolları’ndan şelale yoluna 450 metre duvar

Elbistan-Darende karayolunun Günpınar Şelalesi kesimi, virajlar, heyelan riski ve derin uçurumları nedeniyle sürücüleri zorlayan bölümlerin başında geliyor. Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri, her gün çok sayıda aracın geçiş yaptığı bu yoldaki, ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla geçtiğimiz günlerde çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında heyelan ve taş düşmesi riski bulunan Günpınar Şelalesi mevkiin 450 metrelik bölümüne duvar örüldü. Çalışmalar esnasında, Elbistan-Darende karayolunun o bölümü trafiğe kapatıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yol da tekrar ulaşıma açıldı.

Elbistan-Darende karayolunu kullanan sürücüler, çalışmalardan dolayı Karayolları 58. Şube Şefliği ekiplerine teşekkür ettiler.