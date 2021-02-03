Karayolları Şefi Kurt’tan Kaymakam Demir’e ziyaret

Hüseyin Özdemir’in Karayolları 55. Şube Şefi olarak Kahramanmaraş’a tayin olmasının ardından Elbistan Karayolları 58. Şube Şefliği’ne Murat Kurt atandı. Görevine başlayan Kurt, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret etti.

Kaymakam Demir, Karayolları 58. Şube Şefliği’nde yapılan görev değişimi nedeniyle Şef Hüseyin Özdemir'in Kahramanmaraş’a tayininin çıkması nedeniyle ilçemize yeni ataması yapılan Murat Kurt'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.

Karayolları ekiplerinin yılın her döneminde olduğu gibi kış şartlarında da büyük gayret ve özveri ile çalıştıklarını belirten Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Karayolları 58. Şube Şefliğimizin sorumluluğunda oldukça geniş bir yol ağı bulunuyor. Malum olduğu üzere kış mevsimindeyiz ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması noktasında karayolları ekiplerimize büyük görevler düşüyor. Personellerimiz de bu konuda üzerlerine düşenin en iyisini yapma gayreti ve çabası içerisindeler. Şube şefimiz Murat Kurt nezdinde tüm personellere kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.