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Karayolları ekiplerinin kar mesaisi başladı

Elbistan’da sabahın ilk ışıkları ile birlikte özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı sonrasında Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri teyakkuza geçerek, kar küreme çalışmalarına başladı.

Karayolları ekiplerinin kar mesaisi başladı
 Elbistan, mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar, özellikle yüksek kesimleri etkisi altına aldı. Şehir merkezinde pek hissedilmese de Elbistan-Malatya, Elbistan-Nurhak, Elbistan-Darende, Elbistan-Göksun, Elbistan-Gürün ile Elbistan-Ekinözü karayollarında ulaşımın aksamaması için teyakkuza geçen Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri, kar küreme çalışmalarına başladı. Özellikle Elbistan-Darende ve Elbistan-Malatya karayollarında sürücülerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak isteyen ekipler, hummalı bir çalışma yürütüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı tahminlere göre 6 Aralık Cuma günü de bölgede etkili olacak kar yağışına karşı yolların açık tutulması ve ulaşımın aksamaması için ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olacağı belirtildi.

 


Yerel Manşetler
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