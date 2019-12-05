Karayolları ekiplerinin kar mesaisi başladı

Elbistan, mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar, özellikle yüksek kesimleri etkisi altına aldı. Şehir merkezinde pek hissedilmese de Elbistan-Malatya, Elbistan-Nurhak, Elbistan-Darende, Elbistan-Göksun, Elbistan-Gürün ile Elbistan-Ekinözü karayollarında ulaşımın aksamaması için teyakkuza geçen Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri, kar küreme çalışmalarına başladı. Özellikle Elbistan-Darende ve Elbistan-Malatya karayollarında sürücülerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak isteyen ekipler, hummalı bir çalışma yürütüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı tahminlere göre 6 Aralık Cuma günü de bölgede etkili olacak kar yağışına karşı yolların açık tutulması ve ulaşımın aksamaması için ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olacağı belirtildi.