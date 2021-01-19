Karaoğlan Koleji’nden ‘akıllı okul’ modeliyle uzaktan eğitime farklı bir boyut

Karaoğlan Koleji, pandemi sürecinde teknolojinin tüm imkanlarını seferber ederek, öğrencilerinin bu süreçte derslerinden geri kalmamaları için büyük bir gayret ve özveri ile çalışmalarına devam ediyor. Karaoğlan Koleji Kurucusu Ömer Karaoğlan, pandemi sürecinde devam eden uzaktan eğitim-öğretimi değerlendirdi.

Bölgede öğrenciler için de büyük bir umut kaynağı olduklarını ifade eden Karaoğlan Koleji Kurucu Müdürü Ömer Karaoğlan; “Karaoğlan Koleji olarak kullanmış olduğumuz sistem birçok üniversitede kullanılmamaktadır. Kullanılan alt yapı öğrencilerimizin eğitimine vermiş olduğumuz önemi ve kalitemizi ortaya çıkartıyor. Uzaktan eğitim tanımını başka boyutlara taşıyan eğitim kurumlarımız online eğitimi yüz yüze eğitim seviyesine taşımış bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

“Her şartta eğitim sloganıyla yola çıktığımız pandemi sürecinde öğrencilerimizin ve velilerimizin ayrıcalıklardan istifade etmesi bizleri fazlasıyla mutlu etmektedir” diyen Karaoğlan, “Bölgenin en iyi kadrosuyla çocuklarımızı Türkiye’nin geleceğine hazırlamakta kararlıyız. 21. yüzyıl gereksinimlerine göre ülkemize, bölgemize, kültürümüze ve en önemlisi geleceğimiz olan çocuklarımıza uygun eğitim modellerini uyguladığımız okullarımızda siz değerli velilerimizi ağırlamaktan onur duyarız” ifadelerini kullandı.















