Karaoğlan Koleji yeni eğitim öğretim sezonuna hazır

‘Geleceğiniz İçin Geleceğiniz Okul’ sloganıyla hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Karaoğlan Koleji İlk ve Ortaokul Müdürü Fakı Mercimek, “Okulumuzda robotik kodlama atölyesi, resim iş atölyesi ve teknoloji tasarım atölyesi, fen fizik ve biyoloji laboratuvarları ve kapalı spor salonu basket sahası ve halı saha ile bölge halkımıza hizmet etmekteyiz, alanında uzman, genç ve dinamik öğretmen kadrosu ile eğitim- öğretime devam eden okulumuz bir aile sıcaklığı ile öğrencilerini kucaklamakta, ‘Geleceğiniz İçin Geleceğiniz Okul’ sloganıyla hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Sorup, sorgulayan, düşünüp, eleştiren, ileriyi bugünden görüp, tasarlayan, yaptığı her işten zevk alıp, ülkemizin ve insanlığın geleceğinde olumlu manada katkı sağlayacak, bir nesil yetiştirmektir. Milli ve manevi değerlerimize bağlı, geçmişinden aldığı güçle geleceğini inşa eden, kişilerin yer aldığı bir kurum olmak. Geleceğe şekil vermek ruhunun zengin kültürü ile birlikte titiz akademik çalışmaların ve yenilikçi bir eğitim anlayışının egemen olduğu okulumuza 2021-2022 eğitim öğretim yılında siz sevgili öğrencilerimizi de bekliyoruz” dedi.

Gerekli tüm donanıma sahip fen laboratuvarı, robotik kodlama ve bilgisayar atölyesi sayesinde öğrencilerin teknolojiyi etkin bir biçimde kullandıklarını belirten Mercimek, şunları söyledi:

“Örgün eğitimle birlikte teknolojiyi verimli kullan projesinin uygulandığı okulumuzda yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimiyle yabancı dilin ötekileştirilmediği, öğrencilerin günlük hayatta kullanımına yönelik canlandırma yöntemleri ile uygulamalı olarak ders içi ve ders dışı etkinlikleri ile öğrenci merkezli dil kullanımına yönelik eğitim vererek ülkemizin her alanda ihtiyacı olan nitelikli bir nesil yetiştirme gayretindeyiz. Sınıflarının tamamında fiber alt yapısıyla desteklenen etkileşimli tahta bulunan okulumuzda çocuklarımız, gerekli tüm donanıma sahip fen laboratuvarı, robotik kodlama ve bilgisayar atölyesi sayesinde teknolojiyi etkin kullanıyor. Spor salonu, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım atölyelerindeki etkinlikler ile de spor ve sanatla ilgilenerek büyüyorlar.”

Öğrencilerin sadece zihinsel yönden değil aynı zamanda bedensel yönden de gelişimlerine katkı sağlamak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten okul müdürü Mercimek, “Bu amaca hizmet etmek üzere basketbol, voleybol ve futbol sahalarımız; badminton, bocce, dart ve masa tenisi oyun alanlarımız ve kapalı bir spor salonumuz mevcuttur. Tüm hijyen şartlarının sağlandığı beslenme dostu yemekhanemizde ve okul kantinimizde sağlıklı yiyeceklerle beslenen öğrencilerimiz ‘Beyaz Bayrak’ sertifikalı okulumuzda pandemi sürecinde günlük dezenfeksiyon işlemi okul girişinde termal kamerayla ateş ölçümü ve hes kodu uygulaması ve ferah ve seyreltilmiş sınıf ortamında eğitim öğretime davam etmekteyiz. Eğitimde gelişime ve değişime öncülük eden okulumuzda öğrencilerimizin her anını verimli bir şekilde geçirebilmesi için akıl oyunları sınıfımız bulunmaktadır. Öte yandan öğrencilerimize her türlü kaynaktan diledikleri zaman yararlanabilecekleri, zengin kaynak çeşitliliğine sahip, kapsamlı kütüphanemiz ile de mutlu ve güvenli bir eğitim ortamı sunuyoruz. Öğrencilerimizin eğitim programlarıyla bağlantılı olarak kullandıkları çok amaçlı salonumuzda tüm kutlama törenlerini, şiir ve tiyatro etkinliklerini, sahne aktivitelerini ve eğitim seminerlerini düzenliyor; sınıflar arası bilgi yarışmaları ve münazaralar yapıyoruz. Bilimsel, teknolojik ve kültürel gereksinimler doğrultusunda nitelikli bir eğitim sunan okulumuzda rehberlik faaliyetlerini de en etkili şekilde yürüterek rehberlik servisimizin öncülüğünde öğrencilerimizi daha iyi tanıyabilmek için ön tanı ve son tanı testleri ile öğrencilerimizin kendi potansiyellerini gerçekleştirmesi için etkin danışmanlık ve rehberlik hizmeti sınav mentollüyü ve öğrenci koçluğu ile öğrencilerimiz ve velilerimizle etkileşim halinde hizmet verip bu sayede velilerimizle iş birliği yapma fırsatı yakalıyoruz. Okulumuz sekizinci sınıf öğrencilerine ortak sınavlar öncesinde test çözme teknikleri ve sınav kaygısını gidermeye yönelik seminerler veriyor, lise tercihlerine şekil verme amacıyla da liselere geziler düzenliyoruz” dedi.

Düzenli olarak yaptıkları deneme sınavları ve etütlerle öğrencilerin sınava hazırlandığını ifade eden Mercimek, “Okulumuz eğitim öğretim sezonu boyunca haftalık kontrol sınavı (HKS), ara sınıflara konu bazlı deneme, haftalık veli ve öğrenci görüşmeleri ve kontrol görüşmeleri, her branş için haftalık branş denemeleri ve hocalar eşliğinde soru çözümü, serbest ders çalışma etkinlikleri, etütler ve hafta sonu kursları düzenliyoruz. Düzenli olarak 5-6-7 ve 8.sınıf öğrencilerimize denemeler yaparak dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. LGS’ ye yönelik her türlü destekleyici faaliyeti titizlikle planlıyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılına tüm birimlerimiz ve eğitim kadromuz ile hazırız. Sizleri de bu güzel imkânlardan yararlanmak ve Karaoğlan İlk ve Ortaokulu ailesine katılmak üzere okulumuza bekliyoruz. İyi bir gelecek ve kaliteli bir eğitim için Karaoğlan İlk ve Ortaokuluna bekleriz” şeklinde konuştu.