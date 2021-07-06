Karaoğlan Koleji yaz kursuna yoğun talep

Özel Karaoğlan Koleji Fen ve Anadolu Liseleri Müdürü Mehmet Öztürk; “Biz öğrencilerimizi sadece sınava değil hayata hazırlıyoruz. Yaptığımız çalışmaların hepsinde sağlam bir geçmiş, tecrübe ve birikim yer almaktadır. Okulumuzun ilk senesi olmasına rağmen başarılı öğrenciler ile aldığımız rekor kayıt bize her gün sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Bu sorumlulukları özveri ile birleştirip gücümüzü artırıyoruz” dedi.

Pandemiye rağmen 2020-2021 eğitim ve öğretim yılını en verimli şekilde değerlendirdiklerini belirten okul müdürü Öztürk, “2020-2021 eğitim ve öğretim yılında pandemi süreci olmasına rağmen tüm öğrencilerimizin her an yanında yer aldık. Bölgenin en iyi kadrosu ile yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizin eğitim sürecini en verimli şekilde değerlendirmesini sağladık” şeklinde konuştu.

Öztürk, “Temaslı, izole ya da belirti gösteren öğrencilerin sürekli takibi, uzaktan eğitim sürecinde interaktif eğitim (akıllı tahta, akıllı içerikler) ile kesintisiz eğitim süreci, pandemi nedeniyle kapanma sürecine rağmen tüm lise müfredatının işlenmesi, ara sınıflarda deneme sınavlarının gerçekleştirilmesi, her hafta 60 adet deneme uygulaması ile rekor sayıda TYT-AYT denemesinin kurallara göre uygulanması, yasak süreleri dikkate alınarak akşam etütleri, hafta sonu kurslarının gerçekleştirilmesi, eğitim senesi baz alınarak bölgede ilk kez seri denemelerin gerçekleştirilmesi ve çift seri denemelerin uygulanması, farklı sınıf ortamlarında aslında uygun sınav provaları, rehberlik ve Sınıf öğretmeni takibi ile öğrencilerin sürekli takibinin sağlanması konusunda eğitimlerimiz aksamdan devam etti. Tüm bu uygulamalar ile süreç tamamen kontrol altında tutulup öğrencilerin eksikleri göz önüne alınarak hayata geçirdik. Eğitimin iyi bir ekip işi olduğunu vurgulayıp öğretmen kadromuzun gücünü pandemi sürecinde öğrencilerimize yansıttık” dedi.

Yeni eğitim sezonuna yoğunlaştırılmış yaz tatili kurs programı ile başlayacaklarını ifade eden Özel Karaoğlan Koleji Fen ve Anadolu Liseleri Müdürü Mehmet Öztürk, “Yine yeni eğitim sezonunda yoğunlaştırılmış yaz tatili kurs programı ile 9, 10, 11. ve 12. sınıf öğrencilerimizin tekrarları gerçekleştirilip, soru çözümleri ile dolu dolu bir tatil programı sonucu 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemine önde başlamalarını hedefliyoruz. Karşılaştığımız yoğun talep ve kurs programı nedeniyle özellikle sınav grubu öğrencilerinin erken davranmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Öztürk, açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi: “Zorlu bir eğitim sezonu atlattık. Bizlere hiçbir zaman desteğini kesmeyen velilerimize, emeğini esirgemeyen öğretmenlerimize ve gayretlerini, taleplerini artıran azimle savaşan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.”