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Karantina kaçaklarını hastalık değil yurt faturası korkuttu

Elbistan’da kolluk birimleri ve mahalle denetim ekiplerinin çalışmalarına ek olarak yurtta kaldığı süre içerisinde masrafların kendilerinden tahsil edilmesi, karantina kaçaklarının sayısını azalttı.

Karantina kaçaklarını hastalık değil yurt faturası korkuttu
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Karantina kaçaklarının ceplerinden yurtta kaldıkları her gün için ortalama 80-100 TL aralığında bir para çıkacağı tahmin edilirken, kesilecek 3 bin 150 TL’lik ceza ile de fatura kabaracak.

Evde izolasyonda olması gerekirken kolluk birimlerince yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket ettiği tespit edilen, haklarında ilgili genelgeler ve hıfzıssıhha kurul kararları çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılıyor. Ayrıca bu kişilere Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulan ayaklı koronalar,  izolasyon sürecini tamamlatmak üzere il merkezindeki yurda gönderiliyor. Zorunlu izolasyona tabi tutulacak karantina kaçaklarının faturası da, kalacağı gün ve kişisel isteklerine göre kabarıyor. Türkiye’nin birçok yerinde zorunlu izolasyona tabi tutulan kişilerin yurtlarda kaldıkları süre zarfında, özel kişisel ihtiyaçları hariç yurttaki konaklama, yemek ve temizlik için günlük 80 TL ücret ödemesi karara bağlandı. Karantina kaçaklarının kişisel temizlik ürünlerini talebi doğrultusunda bu rakam 100 TL’nin de üzerine çıkacak.

Elbistan’da durumun ciddiyetini kavramayıp sokağa çıkan Kovid-19 hastaları hakkında da Cumhuriyet Savcılığı’na ‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’ suçundan adli işlem başlatılmak üzere suç duyurusunda bulunulurken; ‘yurtta kalırım’ korkusu, karantina kaçaklarının sayısında azalma sağladı. Başta kendi sağlığı olmak üzere toplumu tehlikeye atan karantina kaçakları, bu sayede evlerinde kalırken, kolluk birimleri ile mahalle denetim ekipleri kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Risk çemberinin her geçen gün daraldığı Elbistan’da, maskesiz gezenlere yazılan cezalar da katlanıyor. Eylül ayı başından itibaren maske takmama kuralına uymayan kişilere yazılan idari para cezası 100 bin TL’yi aştı.

 


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