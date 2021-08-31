Karantina kaçaklarına sıkı denetim

Elbistan, Covid-19’un pik yaptığı dönemlerden bir ayı daha geride bıraktı. Ağustos ayı başından itibaren tırmanışa geçen günlük vaka sayıları, zaman zaman 3 haneli rakamlara ulaştı. Vakalardaki artış, Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki Covid-19 yoğun bakım ünitelerinde ve servislerinde de yoğunluğa neden oldu. Haziran ayında neredeyse yok denecek kadar azalan Covid kaynaklı ölümlerin de görüldüğü Elbistan’da, salgınla mücadelede en etkin yöntem olarak görülen aşılama çalışmaları da yoğun şekilde sürüyor. Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1.doz aşısını olmayanlara yönelik olarak 9 ayrı aşı ekibi ile sahada çalışıyor. Çalışmalarla birlikte geçtiğimiz hafta 40 bin olan aşısız kişi sayısının azaltılması ve yüzde 75’in üzerinde aşılama oranına ulaşması hedefleniyor.

Salgının diğer bir boyutu ise, hastalığı evinde geçirenlere yönelik olarak sürdürülüyor. Evde takip edilen hastaların sağlık durumları, Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve aile hekimlerince takip ediliyor. Karantinada tutulan pozitif vakalar ve temaslı kişiler, belirlenen süre içerisinde ikametlerinden asla ayrılmamaları gerekiyor. Kurallara uymayanları ise, 3 bin 150 lira idari para cezası bekliyor. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez mahallelerdeki karantina listesine göre, vatandaşların ikametlerinde olup olmadığını periyodik olarak denetliyor. Yapılan denetimlerde ya da ihbar üzerine karantinayı ihlal ettiği belirlenen kişiler hakkında tutanak tutulduktan sonra sağlık görevlileri eşliğinde ikametlerine bırakılıyor.

Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki servislerde tedavi gören Covid-19 hastalarının çoğunluğunun hiç aşısını olmamış ya da 2.dozunu yaptırmamış kişilerden oluştuğu belirtilirken Kahramanmaraş Valiliği de vatandaşlara aşı çağrısını yineledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ildeki aşılama oranının yüzde 71,3 olduğu hatırlatılarak, “Maviye çok yaklaştık. Hep birlikte aşımızı olalım yüzde 71,3 olan aşı oranını en kısa sürede yüzde 75'e taşıyarak mavi kategoride buluşalım” çağrısında bulunuldu.