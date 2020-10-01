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Karantina kaçağı 3 kişi daha yurda yerleştirildi

Elbistan’da karantinada olması gerekirken evlerinden çıkan 3 kişinin daha Kahramanmaraş’taki yurda gönderildi. İzolasyon sürecini yurtta tamamlayacak kişi sayısı 6’ya çıktı.

Karantina kaçağı 3 kişi daha yurda yerleştirildi
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerinde zorunlu karantinada olanlara yönelik yapılan kontrollerde 3 şahsın, Covid-19 testi pozitif çıktığı halde karantina şartlarına uymayarak evinden dışarı çıktığı tespit edildi. Ev karantinasını ihlal eden şahıslardan birinin, izolasyon süresinin dolmasına 2 gün kaldığı öğrenildi. Söz konusu 3 kişi, idari ve adli işlemlerin ardından Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezindeki yurda götürüldü.

Kahramanmaraş’ta yerleştirildikleri zorunlu gözetime tabi tutulacak 3 kişinin, karantina süresince yurtta kalacağı ve günlük ihtiyaçlarının ücretinin de kendilerinden tahsil edileceği bildirildi. Toplum sağlığını tehlikeye atmak suçlamasıyla yargılanacak bu kişiler hakkında ayrıca Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Elbistan’da kararın uygulamaya konulmasının ardından tedbirlere uymayıp yurda gönderilen kişi sayısı 6’ya ulaştı.

 


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