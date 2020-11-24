banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

‘Karanlığa inat yeşil’ sloganı ile fidanları toprakla buluşturdular

Özel Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji’nde görevli öğretmenler, Öğretmenler Günü dolayısıyla ‘Karanlığa inat yeşil’ sloganıyla 400 adet fidanı toprakla buluşturdu.

‘Karanlığa inat yeşil’ sloganı ile fidanları toprakla buluşturdular
banner17
banner43

Özel Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji öğretmenler günü münasebetiyle gerçekleştirmiş olduğu proje ile yine adından söz ettirmeye devam ediyor.

Karanlığa inat yeşil’ sloganıyla başlattığı projede ülkemizin geleceği olan ormanları ve bu geleceğin teminatı olan genç nesilleri, karanlık günlere inat aydın bir ülke yolunda yetiştirmenin önemine dikkat çekmek amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını söyleyen okul müdürü Fahri Cengizler, "Yeni nesiller yetiştirirken bu eğitim yuvasının etrafını da geleceğe hazırlıyoruz. Yeni nesiller geleceğe, fidanlar toprağa hayat verir. Toprak olmazsa gelecek de olmaz. Biz de Öğretmenler Günü kapsamında, Özel Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji olarak, bünyemizde bulunan her öğretmen onar adet çam fidanı dikerek, civarı ağaçlandırıyor” dedi.

Bu bilinci, öğrencilerine de aşılayan Özel Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji, geleceğe yönelik bu tarz çalışmalara devam ederek, çevreye de örnek oluyor.








Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
‘Karanlığa Inat Yeşil’ Sloganı Ile Fidanları Toprakla Buluşturdular