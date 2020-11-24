‘Karanlığa inat yeşil’ sloganı ile fidanları toprakla buluşturdular

Özel Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji öğretmenler günü münasebetiyle gerçekleştirmiş olduğu proje ile yine adından söz ettirmeye devam ediyor.

Karanlığa inat yeşil’ sloganıyla başlattığı projede ülkemizin geleceği olan ormanları ve bu geleceğin teminatı olan genç nesilleri, karanlık günlere inat aydın bir ülke yolunda yetiştirmenin önemine dikkat çekmek amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını söyleyen okul müdürü Fahri Cengizler, "Yeni nesiller yetiştirirken bu eğitim yuvasının etrafını da geleceğe hazırlıyoruz. Yeni nesiller geleceğe, fidanlar toprağa hayat verir. Toprak olmazsa gelecek de olmaz. Biz de Öğretmenler Günü kapsamında, Özel Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji olarak, bünyemizde bulunan her öğretmen onar adet çam fidanı dikerek, civarı ağaçlandırıyor” dedi.

Bu bilinci, öğrencilerine de aşılayan Özel Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji, geleceğe yönelik bu tarz çalışmalara devam ederek, çevreye de örnek oluyor.















