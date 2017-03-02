Karaman: Misafirlerimizi dahi getiremiyoruz

Elbistanlılar Eğitim Kültür sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Karaman, Ceyhan Nehri’nin kaynak noktası olan Pınarbaşı’nın içler acısı haline çok üzüldüklerini belirterek, “Artık buraya misafirlerimizi dahi getiremez olduk” dedi.

Kahramanmaraş merkezde faaliyet gösteren, Elbistanlılar Eğitim Kültür sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Karaman, Ceyhan Nehri’nde oluşan kirliliği gördükten sonra hemen Elbistan’a gelmeye karar verdiğini ifade ederek, gördüğü manzara karşısında şok olduğunu söyledi.

Pınarbaşı kaynağındaki suyun aşırı derecede düşüşü ve oluşan kirliliğin insanın yüreğini parçaladığını dile getiren Karaman, Pınarbaşı’nda yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Ben Kahramanmaraş merkezde ikamet ediyorum. Buranın düştüğü içler acısı durumun fotoğraflarını gazetelerden veya sosyal medyadan görünce, misafirlerimizi dahi getiremez olduk. Buradan termik santrallere su alınıyor. Aşağıya pompa istasyonu yapıldığı halde, buradan su alınıyor. Burası Elbistan’ımızın kalbidir. İçinden akan suyumuz güzel bir koku verir ama buraya bakıyoruz, canlıların yaşamayacağı, pis koku üreten bir yer haline gelmiştir. Santrallere su acaba buradan izinli mi alınıyor, yoksa izinsiz mi alınıyor? Yetkililere bunu sormak gerekiyor. Pınarbaşı’mızın aynı eskiden olduğu temiz haline dönmesini bekliyoruz.”

KASKİ temizlik çalışması başlattı

Pınarbaşı kaynağında yaşanan yosunlaşma ve kirlilikten dolayı oluşan tepkinin ardından, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, temizlik çalışması başlattı. Ceyhan’ın temizliği için hazırlatılan katamaran ile bent civarında su yüzeyi ve dibindeki yosunlar temizlenirken, üst kısımlarda ise su seviyesindeki düşüş nedeniyle katamaran yüzemiyor. Su seviyesinin ne zaman yükseleceği ise bilinmiyor.



