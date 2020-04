Karaman: “3.santral yapılırsa Elbistan ve Afşin’i kaybederiz”

Elbistan Ovası’nın, mevcut termik santraller nedeniyle Türkiye’nin 4.büyük tarım ovası olma özelliğini yitirdiğini savunan Başkan Karaman, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Afşin ilçesinde kurulması planlanan ve uzun süredir takip ettiğimiz ve bölge halkı olarak her türlü toplantıda itiraz ettiğimiz 3. santral olarak adlandırılan C Termik Santral ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan C- Termik Santralı için 'ÇED Olumlu' kararının verildiğini bildirmiştir.

Bugün Afşin, Elbistan, Ekinözü bölgesinde 250-300 bin arasında insan yaşamakta ve yaklaşık olarak da 10 bin yıldır bu bölge yurt olarak kullanılmaktadır. Ancak 1970'li yıllardan itibaren hükümetler ülkenin enerji açığını kapatmak için bölgenin yeraltında bulunan linyit kömürü kullanılmak istenmektedir. Ancak ne yazık ki bu işler yapılırken halkın sağlığı hükümetlerce düşünülmemektedir. Bölgenin doğal yaşamının kaç adet termik santralini kaldırabileceği gibi çevreci bir hesap yapılmamaktadır. Avrupa 1960 ve 1980'li yıllarda bu termik santralleri modern filtrelerle kullandı ve çevreye çok az zarar verdi ama yine de bu fosil yakıtla çalışan teknolojiyi çevreye zararlı olduğu için bıraktı. Ama biz hala akıllanmadık ve rant uğruna bu eskimiş teknolojiyi bir lütuf gibi halkımıza sunmaya çalışıyoruz. Dünya nükleer enerjiyi bile günümüzde terk ederek güneş ve rüzgar enerjisine doğru hızla dönüşüm yaparken biz, körü körüne onların izinden gider gibi fosil yakıtlara hala devam ediyoruz ve ders almıyoruz. Onlar bıraktığına göre bir sebebi vardır demiyoruz. Onlar kullandı ise biz de kullanalım diyoruz.”

Afşin C Termik Santrali’ne verilen ÇED olumlu kararının, koronavirüs salgınının gündemde olduğu zamana denk getirilmesinin de manidar olduğunu anlatan Elbistanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali İhsan Karaman, “Ülkenin enerjiye de ihtiyacı var, bunu göz ardı edemeyiz. Ancak ülkenin insana da ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız. Her şey insan için. Bu gün Türkiye’nin 4.büyük tarım ovası olan Elbistan Ovası bu termik santraller sebebiyle nerdeyse ova özelliğini yitirmiştir. Yani artık Türkiye’nin 4.büyük ovası değiliz. Bu bilinmeli. Havamız kirlendi artık, yaşam kalitesi bozuldu. İnsanlar yavaş yavaş Afşin ve Elbistan'dan göç etmeye başladı. Bunu nüfus kayıt sistemi de açıkça belirtmektedir. Elbistan ve Afşin göç veriyor. 3.termik santral de yapılırsa bu iki şehri artık kaybettiğimiz an olarak kabul etmeliyiz.

Ancak ne yazık ki ülkenin içinde bulunduğu şu olağanüstü hal içerisinde milletçe Kovid -19 salgını ile mücadele ederken bir çevre şirketinin bunu düşmandan mal kaçırır gibi Çevre Bakanlığından olumlu görüş alarak çıkarmasını manidar buluyorum.

Bizler Elbistanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Elbistan’da bizlerle birlikte hareket eden STK’lar ile beraber bir güç oluşturarak bu kararın iptali için yasal haklarımızı, halktan gelen güç birliği ile birlikte kullanacağız ve konunun takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.