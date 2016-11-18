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Karamağara, cazibeli içme suyuna kavuştu

Elbistan’a bağlı Karamağara Mahallesi, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün Ağdere mevkiindeki kaynak bölgesinde yaptığı drenaj çalışmasının sonucunda, cazibeli içme suyuna kavuştu.

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Karamağara, cazibeli içme suyuna kavuştu

Elbistan’a bağlı Karamağara Mahallesi, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün Ağdere mevkiindeki kaynak bölgesinde yaptığı drenaj çalışmasının sonucunda, cazibeli içme suyuna kavuştu.

Çalışma hakkında bilgi veren Karamağara Mahalle Muhtarı Osman Erdoğan, mahalle sakinlerinin en önemli sorunlarından birinin çözüme kavuştuğunu söyledi.

Sultan Korusu grup mahallelerinden olan ve içme suyu ihtiyacı sondaj kuyusundan terfili sistemle karşılanan Karamağara Mahallesinde, KASKİ Genel Müdürlüğünce mahallede bulunan Ağdere içme suyu kaynağında yapılan drenaj çalışmasının ardından mahalleye cazibeyle içme suyu veriliyor.

Yaklaşık 150 metre uzunluğunda drenaj borusuyla toplanan su, bin 200 metre isale hattıyla şebekeye verilmeye başlandı. Yapılan çalışmayla, sondaj sisteminin elektrik ve işletme giderlerinden tasarruf edilmiş oldu.

Karamağara Mahalle Muhtarı Osman Erdoğan, içme suyu çalışmasından dolayı Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) ekiplerine teşekkür etti.

Erdoğan, “Mahallemizin kırsal bölgesi olan Ağdere mevkiindeki su kaynağının araziye giden mahalle sakinlerince kullanılıyordu. Mahallemizin içme suyu ihtiyacı ise sondajla karşılanıyordu. KASKİ Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerin ardından Ağdere’deki kaynaktan çıkan suyun mahallemize verilmesi için çalışma başlatıldı. Çok şükür bu kaynağın suyu mahallemiz için yeterli geldi. Şimdi cazibeli bir şekilde suyumuza kavuştuk. Bu çalışmada katkısı olan yetkililerimize ve ilgililerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Mahallenin ihtiyacından fazla su elde edildi.

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