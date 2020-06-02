Karakuz Barajı’nın yapımını üstlenen TOKİ, ilk adımı attı

TOKİ, yıllardır hayali kurulan dev projenin yapım ve sulama inşaatı projelerini peş peşe yapacak. TOKİ, ilk etapta sulama inşaatı için 24 Haziran’da ihale düzenleyecek.

Yapımı yıllardır ertelenen ve çiftçinin dört gözle beklediği Karakuz Barajı’nın yapımı için ilk somut adım atıldı. Başta Afşin ilçesi olmak üzere bölge çiftçisi için kurtarıcı gözüyle bakılan Karakuz Barajı’nın yapım ve sulama inşaatıyla ilgili ihale takvimi belli oldu. Brüt olarak 130 bin 714 dekar araziyi suya kavuşturacak olan Karakuz Barajı’nın yapımını ve sulama projesini, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) üstlenecek. Daha önceden termik santrallere soğutma suyu da temin edileceği için maliyeti EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmak üzere Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü’nce (DSİ) yapımı kararlaştırılan Karakuz Barajı’nın inşası, TOKİ’nin uhdesine geçti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 10’dan fazla mahalledeki arazileri suya kavuşturacak proje için ilk etapta tek ihale yayımladı. 10 Mayıs’ta yayımlanan ihalede, baraj gövdesi ile sulama inşaatının birlikte yapılacağı bilgisi yer aldı. Borulu sistem şebekesi ve sanat yapıları vs. tüm imalatların yapımı ile sulama şebekesi aktif hale getirildikten sonra 36 aylık işletme bakım ve onarım işini kapsayan ihalede değişikliğe gidildi. Yayımlanan yeni ihale dokümanında barajın yapım işi kısmı çıkarıldı. Yeniden yayımlanan ihale, sulama projesi ile sınırlı tutuldu. Yer tesliminden itibaren 720 takvim gününde bitirilmesi öngörülen proje için ihale tarihi olarak da 24 Haziran belirlendi. Karakuz Barajı’nın sulama sistemi ise kapalı borulu sistem olacak. Projede, açık kanal sistemi bulunmayacak. Baraj inşaatı için yapılacak ihalenin tarihi ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

C Termik Santrali’nin de soğutma suyunun karşılanacağı Karakuz Barajı, Hurman Çayı üzerine inşa edilecek. Adatepe Barajı’nın gövdesi örnek alınarak, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde yapılacak. Karakuz Barajı’nın toplam 130 bin 714 dönüm arazi sulaması ön görülüyor. Karakuz Barajı’ndan aynı zamanda yeni kurulacak olan Afşin- Elbistan C Termik Santrali’ne soğutma suyu verilecek. Karakuz Barajı’ndan Altunelma, Arıtaş, Çobanbeyli, Kötüre, Berçenek, Ördek, Alimpınar ve Çomudüz mahallelerindeki tarım arazileri sulanacak. Ayrıca baraj dip savağında tesis edilecek hidroelektrik santrali ile elektrik üretilecek.