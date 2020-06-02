banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karakuz Barajı’nın yapımını üstlenen TOKİ, ilk adımı attı

Bölgedeki 130 bin dönüm araziyi suya kavuşturmak için Hurman Çayı üzerine inşa edilecek Karakuz Barajı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak.

Karakuz Barajı’nın yapımını üstlenen TOKİ, ilk adımı attı
Balik Dunyasi Reklam
banner43

TOKİ, yıllardır hayali kurulan dev projenin yapım ve sulama inşaatı projelerini peş peşe yapacak. TOKİ, ilk etapta sulama inşaatı için 24 Haziran’da ihale düzenleyecek.

Yapımı yıllardır ertelenen ve çiftçinin dört gözle beklediği Karakuz Barajı’nın yapımı için ilk somut adım atıldı. Başta Afşin ilçesi olmak üzere bölge çiftçisi için kurtarıcı gözüyle bakılan Karakuz Barajı’nın yapım ve sulama inşaatıyla ilgili ihale takvimi belli oldu. Brüt olarak 130 bin 714 dekar araziyi suya kavuşturacak olan Karakuz Barajı’nın yapımını ve sulama projesini, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) üstlenecek. Daha önceden termik santrallere soğutma suyu da temin edileceği için maliyeti EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmak üzere Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü’nce (DSİ) yapımı kararlaştırılan Karakuz Barajı’nın inşası, TOKİ’nin uhdesine geçti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 10’dan fazla mahalledeki arazileri suya kavuşturacak proje için ilk etapta tek ihale yayımladı. 10 Mayıs’ta yayımlanan ihalede, baraj gövdesi ile sulama inşaatının birlikte yapılacağı bilgisi yer aldı. Borulu sistem şebekesi ve sanat yapıları vs. tüm imalatların yapımı ile sulama şebekesi aktif hale getirildikten sonra 36 aylık işletme bakım ve onarım işini kapsayan ihalede değişikliğe gidildi. Yayımlanan yeni ihale dokümanında barajın yapım işi kısmı çıkarıldı. Yeniden yayımlanan ihale, sulama projesi ile sınırlı tutuldu. Yer tesliminden itibaren 720 takvim gününde bitirilmesi öngörülen proje için ihale tarihi olarak da 24 Haziran belirlendi. Karakuz Barajı’nın sulama sistemi ise kapalı borulu sistem olacak. Projede, açık kanal sistemi bulunmayacak. Baraj inşaatı için yapılacak ihalenin tarihi ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

C Termik Santrali’nin de soğutma suyunun karşılanacağı Karakuz Barajı, Hurman Çayı üzerine inşa edilecek. Adatepe Barajı’nın gövdesi örnek alınarak, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde yapılacak. Karakuz Barajı’nın toplam 130 bin 714 dönüm arazi sulaması ön görülüyor. Karakuz Barajı’ndan aynı zamanda yeni kurulacak olan Afşin- Elbistan C Termik Santrali’ne soğutma suyu verilecek. Karakuz Barajı’ndan Altunelma, Arıtaş, Çobanbeyli, Kötüre, Berçenek, Ördek, Alimpınar ve Çomudüz mahallelerindeki tarım arazileri sulanacak. Ayrıca baraj dip savağında tesis edilecek hidroelektrik santrali ile elektrik üretilecek.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Karakuz Barajı’nın Yapımını üstlenen TOKİIlk Adımı Attı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.