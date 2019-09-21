banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karakalaycı, Elbistan’a şube müdürü olarak geri döndü

Vakıfbank Elbistan Şube Müdürlüğü görevine, Kahramanmaraş Şube Müdürü Durmuş Karakalaycı getirildi.

Karakalaycı, Elbistan’a şube müdürü olarak geri döndü
banner143

Durmuş Karakalaycı, yaklaşık 9 yıl görev yaptığı Vakıfbank Elbistan Şubesi’ne şube müdürü olarak görevlendirildi. Karakalaycı, Vakıfbank Elbistan Şubesi’nde 1995-2014 yılları arasında görev yaptıktan sonra Temmuz 2014 tarihinde Hatay/Dörtyol Şubesi ne şube müdürü olarak atanmıştı. 4 yıl burada şube müdürlüğü yapan Karakalaycı, 2018 yılında da Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’ne getirilmişti.

Kahramanmaraş’taki 1 yıllık görev süresinin ardından Vakıfbank Elbistan Şube Müdürlüğü’ne getirilen Karakalaycı, görevine başladı.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner116