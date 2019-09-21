Karakalaycı, Elbistan’a şube müdürü olarak geri döndü

Durmuş Karakalaycı, yaklaşık 9 yıl görev yaptığı Vakıfbank Elbistan Şubesi’ne şube müdürü olarak görevlendirildi. Karakalaycı, Vakıfbank Elbistan Şubesi’nde 1995-2014 yılları arasında görev yaptıktan sonra Temmuz 2014 tarihinde Hatay/Dörtyol Şubesi ne şube müdürü olarak atanmıştı. 4 yıl burada şube müdürlüğü yapan Karakalaycı, 2018 yılında da Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’ne getirilmişti.

Kahramanmaraş’taki 1 yıllık görev süresinin ardından Vakıfbank Elbistan Şube Müdürlüğü’ne getirilen Karakalaycı, görevine başladı.