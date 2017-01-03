Karahasanlılar’dan anlamlı yardım

Avrupalı Karahasanlılar Derneği (AKARDER) ile Elbistanlı Karahasanlılar Derneği (EKARDER) yönetimlerinin başlattığı kampanya ile Suriye’nin Halep şehrinden tahliye edilen insanlara ulaştırılmak üzere 22 bin 400 lira nakdi, 3 bin 600 lira ayni olmak üzere toplam 26 bin liralık yardım yapıldı.

Hayrat Vakfı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa başlatılan yardım kampanyası kapsamında, Elbistan Çarşı Atik Camii yanında kurulan yardım çadırına gelen Karahasanlılar, topladıkları yardımları vakıf yetkililerine teslim ettiler.

Burada bir açıklama yapan Karahasanlılar Derneği Üyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Demir, “Halep’te savaş mağduru olan insanlara yardım amacıyla Karahasanlılar Derneği olarak bir kampanya başlattık. Burada yurt dışında ve buradaki mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız arasında başlattığımız kampanyaya büyük destek gördük. Biz Halep’in hikâyeleri ile büyüdük. Halep’in, Şam’ın hikâyeleri ile büyüdüğümüz için biz bu acıyı yüreklerimizde hissettik. Orda mağdur olan insanlar, bebekler ve çocuklara bir nebzede olsa yardımcı olabilmek için çaba harcadık. Hayrat Vakfı ve Büyükşehir’e teşekkür ediyorum” dedi.

Avrupalı Karahasanlılar Derneği (AKARDER) Başkanı Şefik Biniş ise, dernek üyelerinin kampanyaya gönülden katıldıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Karahasanlılar olarak, AKARDER ve EKARDER olarak yaklaşık 22 bin 400 lira nakdi, 3 bin 600 lira da ayni olmak üzere 26 bin liralık yardımda bulunduk. Amacımız; kardeşlerimizin acısını bir nebze olsun tatmak, onlara yardımcı olmak anlamında Karahasanlılar aşireti olarak böyle bir yardıma vesile olduk. Katkıda bulunanlardan Allah razı olsun.”

AKARDER ve EKARDER üyeleri tarafından toplanan nakdi ve ayni yardımı teslim alan, Hayrat Vakfı Elbistan Temsilcisi Metin Nurduhan, özellikle gıda maddesi konusunda biraz eksik kaldıklarını belirterek, yapılan nakdi yardımın bu noktada çok önemli olduğunu söyledi.

Nurduhan, “Önceden beri bizim mustarip olduğumuz bir konu vardı. Önceden beri gıda noktasında biraz zayıf kaldık. Tabi bu gelen nakdi yardımı tamamen gıda üzerine, 1 tır hazırlanıp o şekilde gönderilecek. Oradaki ihtiyacı ciddi manada karşılayacak bir yardım oldu, çok makbule geçti. AKARDER ve EKARDER’e çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Elbistan’dan 6 tır diyoruz ama 7. tırı zorlayacağız, yardım malzemesi göndereceğiz. Halep, Cerablus, Bayırbucak gibi ihtiyaç olan yerlere göndereceğiz. Sebep olanlardan, yardımda bulunanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Karahasanlılar tarafından toplanan para ile malzemelerin teslimi yapıldı.



