Karahasanlılar 12.kez buluştu

Gerek ülke içinde gerekse de Avrupa’da yaşayan Karahasanlıların büyük ilgili gösterdiği festivalin Elbistanlı sanatçısı Savaş Korkmaz, seslendirdiği türkü ve şarkılarla dinleyenleri hem coşturdu hem de hüzünlendirdi.

Karahasanlıların 12.buluşması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan EKARDER Başkanı Şerif Aybakar, şunları söyledi:

“Karahasanlılar Federasyonu olarak düzenlediğimiz bu programlarla geleneklerimizi, gelecek nesillere öğreterek ileri taşımak, Avrupa ve Türkiye’nin farklı yerlerinde bulunan Karahasanlılarla bir araya getirme ve tanıştırma fırsatı içerisinde olduk. Önümüzdeki yıllarda bu organizasyonumu daha kapsamlı ve geniş bir şekilde yapmaya gayret göstereceğiz. Bu yıl 12.sini düzenlediğimiz Karahsanlılar Festivali’nin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve festivalimize katılarak bizleri onurlandıran herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra kürsüye davet edilen Avrupalı Karahasanlılar Federasyonu Başkanı H.İbrahim Şahin ise, federasyon olarak eğitim ve kültür alanlarında birçok çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Şahin, şöyle konuştu:

“Kurulduğumuz 15 yıldan beri her yıl 100’den fazla öğrenciye burs veriyoruz. Bu yıl, 130 öğrenciye burs verdik. Avrupalı Karahasanlılar Federasyonu olarak gelirimizin yüzde 90’nını eğitime, kalanını da ihtiyaç sahiplerine veriyorduk. Bu yıl ise gelirlerimiz arttı. Gelirimizin yüzde 60’ı eğitime kalanı ise sosyal faaliyetler için kullanıldı. Sizlerin desteği ile üye sayımız da 2 katına çıktı. Ne zaman sizden bir yardım istediysek bizi yanıltmadınız. Karahasanlı olmanın onuru ile bizi boş çevirmediniz. Türkiye’de ihtiyaç sahibi, hasta ve fakir öğrencilere yardım ediyoruz. Cami ve minare yapımı için maddi desteklerde bulunduk. İnşallah bundan sonra da bu desteklerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Birliğimize harç olsun diye herkesi federasyon ve derneğimizin çatısı altında buluşturmaya çalışacağız.”

Programın davetlileri arasında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da, alanda dostluğun, sevginin, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin bulunduğuna dikkati çekerek, “Bir kardeşiniz ve hemşeriniz olarak her zaman emrinizdeyim. Ne zaman ne görev düşerse, ne zaman ne istersiniz başımla beraber derim. Telefonum sürekli açıktır. Aranızda olmaktan dolayı büyük memnuniyet duydum. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Çok güzel topraklarımız ve çok güzel memleketimiz var. Buraların değerini bilelim, kardeşçe ve barış içerisinde yaşayalım” şeklinde konuştu.

Organizenin son konuşmasını AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise, “Güzel bir gün ve ortamdayız. Önemli olan bizim değerlerimize, zenginliklerimize ve varlıklarımıza sahip olmamızdır. Korumamız ve geliştirmemizdir. Çünkü biz çok kadim bir medeniyetin mensuplarıyız. Alevisi ve Sünnisi ile hepimiz biriz; birdeniz ve kardeşiz. Medeniyetimizin en temel esasları birlik, kardeşlik, eşitlik, yardımlaşma, dayanışma ve adalettir. Bu değerler bizim dünyamızda mutlu olmamız, huzurlu yaşamamız açısından yeterli değerlerdir” dedi.

Konuşmaların ardından, davetlilere yemek ikramında bulunuldu. Yemek ikramı sonrasında festivalin düzenlenmesinde katkı sağlayan sponsorlara plaket takdim edildi.

Festivalin son bölümünde ise sahneye Elbistanlı sanatçı Savaş Kormaz çıktı. Korkmaz, bağlaması eşliğinde seslendirdiği türküler ve şarkılarla alandakilere unutulmaz bir gün yaşattı.































