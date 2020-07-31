Karahasanlı hayırsever işadamı Kapıdere’ye cami yaptırıyor

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kapıdere Mahallesine yapılacak olan Vakkas Karataş Caminin temeli, törenle atıldı.

Fransa’da işadamı Mehmet Karataş’ın katkılarıyla yapılan caminin temel atma törenine; Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Elbistan Belediye Meclis Üyesi Ali Demir, Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü Ayşegül Göçer ve muhtarlar ve mahalle halkı katıldı.

Hayırsever işadamı Mehmet Karataş yapılacak olan caminin, 600 kişilik camiye hitap edeceğini, 270 m2 bina oturumuna sahip olacağı ve 2021 sonunda bitmesini hedeflediklerini söyledi.

Karataş şu açıklamayı yaptı:

“Bizler Karahasan aşiretindeniz. Yani Elbistanlıyız. Kapıdere doğduğum köydür. Buraya babamın adını verdiğimiz bir caminin yapılmasını hedefledik. Kapıdere Camii Yapma Yaşatma ve İlim Derneği’nin önderliğinde tüm mevzuatları yerine getirdik. Allah nasip ederse, camiyi 2021 yılı sonuna doğru hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu inşaatta benim de bir tuğlam olsun diyenler varsa, derneğimize katkıda bulunabilirler.”

Kapıdere’nin tarihte Elbistan için önemli bir yer olduğunu belirten Karataş, “Karayolu açılmadan önce, Elbistan’ın dışa açılan kapısı Kapıdere tren istasyonu idi. Zaten 1961’e kadar da Elbistan’a bağlı idi. Bu vesile ile davetimize icabet eden; Sayın Doğaşehir Kaymakamımıza ve Elbistan, Nurhak, Doğanşehir belediye başkanlarımıza, tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Temel atma töreninde sonra, Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ayşegül Göçer, okuluna yaptığı katkılardan dolayı, işadamı Mehmet Karataş’a teşekkür plaketi verdi.









