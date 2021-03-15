Karahan’dan Açık Öğretim Ortaokulu yeni kayıt ve ders seçme hatırlatması

Karahan, ayrıca 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2.dönem için ders seçme işlemlerine de başlandığını ifade etti.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdür Vekili Serhat Karahan, Açık Öğretim Ortaokulu yeni kayıt işlemleri ve 2.dönem ders seçme işlemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Karahan, şunları söyledi:

“Açık Öğretim Lisesine; ilköğretim/ortaokul mezunu olup e-okul da kaydı olan öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu mezunu olan öğrenciler, 15 Mart 2021 tarihinden 19 Mart 2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar ilk kayıt yaptırabileceklerdir. Örgün eğitimde halen liselere kayıtlı veya tasdiknameli olan öğrenciler kayıt yaptıramayacak, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde kayıtlı olan öğrenciler Açık Öğretim Lisesine geçiş yapamayacaktır. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için sınav ücretini ödemek zorundadır.

2020 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. 50 TL Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir. Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.”

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Serhat Karahan, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2.dönem ders seçme işlemleri başlandığını ve 19 Mart tarihi mesai bitiminde sona ereceğini de sözlerine ekledi.