Karagöz: “Elbistan’a yeni bir merkez binası kazandırmayı planlıyoruz”

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kahramanmaraş İl Müdürü Hüseyin Karagöz, Elbistan’a yeni bir merkez binası kazandırmayı planladıklarını söyledi.

SGK Elbistan Merkez Müdürlüğü’nü ziyaret eden eden Karagöz, yaptığı değerlendirmede vatandaş odaklı hizmetin öncelikleri olduğunu belirterek, sigortasız işçi çalıştıran ya da gerçek ücretten prim ödemeyen firmalara yönelik denetimlerin de artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kahramanmaraş İl Müdürü Hüseyin Karagöz, göreve başlamasının ardından ilçelerde bulunan merkez müdürlüklerini tanımak, sorun ve sıkıntılarını yerinde görmek için SGK Elbistan Merkez Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada SGK Elbistan Merkez Müdürü Mustafa Kaynak’tan çalışmalar hakkında bilgi alan Karagöz, personellerle de görüştü.

İncelemeleri sonrasında ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan SGK Kahramanmaraş İl Müdürü Hüseyin Karagöz, Elbistan’ın yeni bir SGK hizmet binasına ihtiyacı olduğuna işaret etti.

SGK Elbistan Merkez Müdürlüğü’nün 200 bin nüfusa hitap ettiğini anlatan Karagöz, şunları söyledi:

“En iyi şekilde hizmetlerin verilmesi için ne yapılması gerekiyorsa elimizden gelen gayretin de fazlasını göstermeye devam edeceğiz. Vatandaşın yaşadığı sorunları daha aza indirmek, hangi konularda sıkıntı yaşıyorsa onların üstüne gitmeye özen göstereceğiz. Merkez müdürlüklerimizin sorunlarına çözüm üretmek istiyoruz. Elbistan Merkez Müdürlüğümüzün binası çok küçük, yetersiz ve sıkıntısı var. Burada sıkıntı varsa mutlaka çözmek lazım. Bu tür sıkıntıları yerinde görmek için buraya geldik. Merkez müdürlüğümüzün ne gibi işlemleri var. Eksiklikleri neler, doğru yaptıkları ve yanlış yaptıkları neler; ona göre inceleyip çözüm yolları bulmayı amaçlıyoruz. Elbistan’a yeni bir merkez müdürlüğü düşünülüyor. Bunun için de bir arsamız var. Şuan ki mevcut binamız çok yeni olsa da burada bir ihtiyaç var. Bu konuda bir adım atacağız. İnşallah başarılı oluruz. Elbistan, gördüğüm kadarıyla büyük bir yer. Ekinözü ve Nurhak ilçelerinin SGK işlemleri de Elbistan Merkez Müdürlüğü’nde yapılıyor. Böylece 200 binin üstünde bir insana hizmete veriyor. Dolayısıyla da ileriye dönük olarak yetersiz gelen bu binamızın en az 25-30 yıl sonrasına kadar hizmet verecek kapasitede bir bina olması lazım.”

Vatandaşların SGK ile ilgili işlemlerini yerinde çözmeye özen gösterdiklerini kaydeden Karagöz, “Elbistan’da 4b tescili yapılıyor, ek 5 ile ilgili tescil yapılıyor, işveren dosyalarımızın tescili yapılıyor, işverenle ilgili dosyaların tüm işlerini burada yapıyoruz. Genel Sağlık Sigortası ile ilgili aktivasyon işlemleri yapılıyor. Hastalık, analık ödemeleri ile ilgili işlemler yapılıyor. Sadece maaş bağlama işlemi var. O da uzmanlık isteyen bir işlem. Personel bulma konusunda sıkıntı yaşanıyor. Türkiye genelinde tüm illerde tek merkezde maaş bağlama işlemleri yapılıyor. Vatandaşlarımız Elbistan SGK’ya başvurduklarında emekli olup olamayacağına dair işlemleri yapılıyor. Eğer olabilecek durumda ise ön inceleme yapıldıktan sonra Kahramanmaraş’a gitmesine gerek kalmadan iç yazışma ile bize gönderir. Vatandaşın Kahramanmaraş’a gidip gelmesine gerek yok. Evrakın durumu da sistem üzerinden takip ediliyor. İnsanlarımızın 150-160 kilometre gitmeden bu işlemlerini de yerinde halletmeye özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Sigortasız ya da gerçek ücretten prim ödenmemesi konularında denetimlerin aralıksız olarak süreceğini vurgulayan SGK Kahramanmaraş İl Müdürü Hüseyin Karagöz, mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Karagöz, “Onların üzerine gideceğiz. Denetmenlerimiz ihbarlar doğrultusunda değerlendirmelerini yapıyor. Vatandaşlarımızın sigortalı çalışması gerekiyor. Hem sigortasız çalıştıran, hem de gerçek ücretten sigorta primini göstermeyen esnaflarımız var. Bu, Türkiye’nin bir gerçeği. Bu yönde ihbar geldiği zaman değerlendiriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra hassasiyetle bu konuların üstünde duracağız. Bizim için, o işverenle kaçak sigortalı çalıştıranların haram para yediğini düşünüyorum. Eksik prim yatıranlar da haram para yiyor. Helal kazancına haram katıyor. Ben öyle düşünüyorum. Sıkı kontrollerimiz sürecek. Benim için vatandaş her şeyden önce gelir” cümlelerini kullandı.



