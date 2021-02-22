Karaelbistan’da sulama kanalına güvenlik dokunuşu

Karaelbistan’ın, daha önceden Cumhuriyet Mahallesi olarak adlandırılan bölgesinde sulama amaçlı olarak açılan toprak kanalın yaklaşık 500 metresi, yerleşim alanlarının ortasından geçmesi, çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirdi. Önceki yıllarda boğulma vakalarının da meydana geldiği kanal, biriken alüvyonlar ve çöpler sebebiyle de mahalle halkının en büyük sorunlarından biri oldu. Söz konusu kanalın, daha güvenli hale getirilmesi için başlatılan ıslah projesi, ihale aşamasına geldi. Devlet Su İşleri 204. Afşin Şube Müdürlüğü, 450 metre uzunluğundaki kanalın ıslahını sağlayacak ve daha güvenli hale getirecek çalışma için 3 Mart’ta ihale düzenleyecek. İhale kapsamında mahalle içerisinde kalan bölgede 450 m uzunluğunda tek /çift taraflı betonarme kanal, taban betonu ve korkuluk imalatları yapılacak.

Bölgede insan hayatını ve yaşamını büyük ölçüde güvenlik altına alacak projenin 200 günde bitirilmesi hedefleniyor.