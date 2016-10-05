Karaelbistan’da kaldırılan ücretsiz öğrenci servisi hizmeti, aileleri mağdur etti

Karaelbistan Mahallesi sakinleri, öğrencilere ilçe merkezindeki okullarına ulaşımını sağlayan servis hizmetinin bu yıl itibariyle kaldırılmasının, kendilerini ve çocukları mağdur ettiğini belirterek, hizmetin yeniden başlaması için imza topladı.

Mahalle Muhtarı Erdal Kıraç, yaklaşık 200 imza topladıklarını ve servis hizmeti taleplerini içeren dilekçeyi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne göndereceklerini söyledi.

Mahallesindeki 250 öğrenci ailesinden birçoğunun servis ücretini karşılayacak durumda olmadığını belirten Muhtar Kıraç, bu olumsuz durumun birçok mağduriyeti beraberinde getirdiğini ifade etti.

2016-2017 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci velilerinin servis sorunu ile karşı karşıya bırakıldığını anlatan Karaelbistan Mahalle Muhtarı Erdal Kıraç, “Mahallemizde 250 öğrenci bulunuyor. 2016-2017 eğitim-öğretim yılına kadar çocuklarımız taşımalı eğitim sistemi ile ücretsiz olarak ilçe merkezindeki okullara taşınıyordu. Ancak bu yıl Karaelbistan Mahallesi bu hizmetin kapsamının dışında tutuldu. Tabii bu hizmetten yoksun kalan öğrenci velilerinden bazıları, çocuklarını okula göndermek için özel servislerle anlaşmak zorunda kaldı ya da halk otobüslerini kullanarak çözüm bulmaya çalıştı. Çoğu aile de maddi durumları yeterli olmadığı için servise veremedi. Bu da çocukların okullarına zamanında ulaşamamaları sorununu doğurdu” dedi.

Ailelerin yaşadığı bu sorunun çözümü için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne imza toplayarak dilekçe ile başvuracaklarını söyleyen Muhtar Kıraç, “Mahallemizde 250 öğrenci var. Bunlarından 200’ü servis ücretlerini karşılayamayacak durumda. Ancak 50’sinin imkanları servisi karşılamaya yeterli. Bazı ailelerin çocukları 2 servis kullanmak zorunda kalıyor. Yemek ve diğer masraflar eklenince çocukların okul gideri çok fazla oluyor. Aileler, en son çare olarak çocuklarını okula gönderemeyeceklerini belirtiyorlar. Biz de bu mağduriyetimizi anlatmak ve tekrar taşımalı eğitim sistemine dahil olmak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe vereceğiz. İnşallah yetkililer ailelerimizin yaşadığı bu mağduriyeti göz önünde bulundurarak yeni bir karar alırlar” ifadelerini kullandı.