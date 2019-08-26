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Karaelbistan’a yeni açık pazar kuruluyor

Elbistan Belediyesi 30 Ağustos tarihinden itibaren her Cuma günü faaliyet göstermesi için Karaelbistan Mahallesinde açık halk pazarı kuracak.

Karaelbistan’a yeni açık pazar kuruluyor
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Elbistan genelinde birçok alanda kurulan açık halk pazarı, Elbistan Belediyesi’nin girişimleri ile 30 Ağustos’tan itibaren her Cuma günü olmak üzere Karaelbistan Mahallesi’nde de kurulacak.

Karaelbistan’a kurulacak açık pazar için pazarcılar esnafı ile görüşerek ortak bir mutabakata varan Elbistan Belediyesi, alanda hazırlıklara başladı.

Konu hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere ilçemizde birçok alanda farklı günlerde açık pazar kurulmaktadır. Ancak nüfus bakımından büyük mahallelerde açık pazar yoktu ve vatandaşlarımızın pazara ulaşması da zor oluyordu. Belediye olarak bu eksikliğin giderilmesi için harekete geçtik ve ilçemizde ki pazarcı esnaf kooperatifi ile görüşerek Karaelbistan Mahallemize de açık pazar kurmaya karar verdik. Özellikle Karaelbistanlı vatandaşlarımızın sebze meyve üretiminde üst sıralarda olması bu kararı almamızda önemli bir etken olmuştur. 30 Ağustos 2019 Cuma gününden itibaren her Cuma günü Karaelbistan Mahallemizde açık pazar faaliyetine başlayacaktır. Şu an belirlenen noktada iş makinelerimiz bakım ve onarıma başlayacak ve hazır hale getirilecek. Karaelbistan Mahallemize kurulacak açık pazar o güzergahtan gelen mahallelerimize hitap etme açısından da önemli bir kriter taşıyacaktır. Ayrıca diğer büyük mahallelerimizde de açık pazar kurulma ihtiyacı var mı yok mu onu belirleyeceğiz ve ihtiyaç olan yerlere de yeni açık pazar alanları kuracağız” ifadelerine yer verildi.


Yerel Manşetler
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