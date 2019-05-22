banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karaelbistan ve Çiçek Mahallesi İmar Planında sona yaklaşıldı

Elbistan Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan Çiçek ve Karaelbistan Mahalleleri İmar Planıyla ilgili gerekli çalışmalar hızlandırıldı.

Karaelbistan ve Çiçek Mahallesi İmar Planında sona yaklaşıldı

Çiçek ve Karaelbistan İmar Planının hızlı ve tereddütlere yer vermeyecek şekilde hazırlanması için Büyükşehir Belediyesi ile Elbistan Belediyesi çalışmaları takip ediyor.

Konu hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Elbistan’a bağlı Çiçek ve Karaelbistan Mahallelerimizde imar planı çalışmaları başlamıştı. Bu çalışmaları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve şehir plancılarca sürdürmektedir. Elbistan Belediyesi olarak hazırlanan planın daha hızlı sonuçlanması ve tereddütlere yer vermeyecek şekilde hazırlanması için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışıyoruz. Belediye olarak hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için imar planının her aşamasında tüm kurumlarımız ile istişareli çalışmalarımız devam edecektir. İnşallah çok kısa bir süre sonra imar planı çalışması tamamlanacaktır” denildi.

 

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner119