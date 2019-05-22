Karaelbistan ve Çiçek Mahallesi İmar Planında sona yaklaşıldı

Çiçek ve Karaelbistan İmar Planının hızlı ve tereddütlere yer vermeyecek şekilde hazırlanması için Büyükşehir Belediyesi ile Elbistan Belediyesi çalışmaları takip ediyor.

Konu hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Elbistan’a bağlı Çiçek ve Karaelbistan Mahallelerimizde imar planı çalışmaları başlamıştı. Bu çalışmaları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve şehir plancılarca sürdürmektedir. Elbistan Belediyesi olarak hazırlanan planın daha hızlı sonuçlanması ve tereddütlere yer vermeyecek şekilde hazırlanması için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışıyoruz. Belediye olarak hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için imar planının her aşamasında tüm kurumlarımız ile istişareli çalışmalarımız devam edecektir. İnşallah çok kısa bir süre sonra imar planı çalışması tamamlanacaktır” denildi.