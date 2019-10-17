Karaelbistan sulama kanalı ıslah edilecek

Karaelbistan Mahallesi’ndeki arazilere Ceyhan Nehri’nden alınan suyu taşıyan yaklaşık 7 kilometrelik sulama kanalının rehabilitasyon projesi, ihale aşamasına getirilerek bakanlığa gönderildi. Proje kapsamında sulama kanalının Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndan başlayarak tekrar Ceyhan Nehri’ne döküldüğü noktaya kadar rehabilite edilmesi amaçlanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın bizzat ilgilendiği projenin, fizibilite çalışmaları bitirildi. Kanal, özellikle vatandaşların can ve mal güvenliği sağlayacak şekilde rehabilite edilecek. Binlerce dönüm arazinin sulanmasını sağlayan kanal, ıslah çalışması sonucunda daha verimli bir şekilde kullanılacak.

Yaklaşık 7 kilometrelik bir uzunluğa sahip kanalın ıslahı ile ilgili çalışmalar, düzenlenecek ihale ile başlayacak.