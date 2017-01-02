Karaelbistan Osmangazi Camii, yardım bekliyor

Karaelbistan Mahallesi’nde bulunan Osmangazi Camii için hayırseverlerden destek istendi. Karaelbistan Osmangazi Cami İmam Hatibi İsmail Kandilli, mahalle halkının büyük çoğunluğunun dar gelirli ailelerden oluştuğu için caminin bir türlü tamamlanamadığını belirterek, geri kalan ihtiyaçlardan dolayı hayırseverlerden destek istediklerini kaydetti.

Kandilli, “Camimizin birçok ihtiyacı var. Çevre düzenlemesi, minaresi ve döşeme halılarımız eksik. Ben 2010 yılında burada göreve başladığımda camimiz inşaattı. Biraz toparladık ancak eksiklerimiz hala bulunuyor. Bu nedenle hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Camimize yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, 0 545 480 37 33 nolu telefondan bize ulaşabilirler” dedi.



