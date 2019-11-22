Karaelbistan MTAL’den ara tatil için özel etkinlik

Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, öğrenci, öğretmen, veli, sivil toplum örgütlerine yönelik kaynaşma ve eğitimde farkındalık oluşturacak bir etkinlik düzenlendi. 1.ara tatil dönemi kapsamında düzenlenen etkinliğe, Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alparslan Ceran, okul müdürleri ve öğretmen ve birçok veli ve öğrenci katıldı.

Etkinliği düzenleyen okulun tarih öğretmeni Elif Şakalar, öğrenci, veli ve öğretmeni bir araya getirmek amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Gençlerden ümitli olduklarını dile getiren Şakalar, şöyle konuştu:

“Devletimizin, bizim ve sizlerin ortak amacı çocuklarımızı geleceğe donanımlı şekilde hazırlamaktır. Ama maalesef günümüzde çocuklarımızı bizden çalacak ve dikkatlerini dağıtacak o kadar çok alternatif var ki; kötü arkadaş ortamları, uyuşturucu bağımlılığı ve maalesef evlerimizin içlerine kadar giren ve çocuklarımızın benliğini çalan yanlış internet kullanımı. Ama biz ümitsiz değiliz. Fetihler yapan fatihlerin yüreğini taşıyan gençler yaşar bu topraklarda. Yeter ki eğitim denince akla sade okullar ve öğretmenler gelmesin, sadece akademik başarı gelmesin. Asıl mektebin aile ve ilk öğretmenin de anne ve baba olduğunu unutmayalım.”

“Sadece akademik başarı değil; önce “değerli bir insan yetiştirmek” ilk hedefimiz olmalı diyerek yola çıktık” diyen Şakalar, konuşmasını, “Gün geçtikçe ellerimizden kayan yavrularımızın, cennet çiçekleri ve kalp meyveleri bu gençliğimizin önce aileler olarak, sonrada biz okul ve öğretmenler olarak önemseyip, kalplerine dokunarak, merhamet ve şefkatin davranışlarına yansıdığı, sevgi dolu ve bir o kadarda vakur, ayakları üzerinde durabilen bir gençlik ortaya koymalıyız. Bunun için de, sadece akademik başarı değil; önce “değerli bir insan yetiştirmek” ilk hedefimiz olmalı diyerek yola çıktık. Her çocuğumuzun muhakkak bir yeteneği vardır diyerek de, çocuklarımızın kalbine dokunmak istedik. Kimisinde şiir okuma yeteneği, kimisinde şarkı söyleme, kimisinde resim, spor ve daha nicesi. Yeter ki onlardan sadece akademik başarı değil yetenekleri doğrultusunda sorumluluklar vererek değerlerini ortaya çıkaralım, özelleştirelim ki çocuklarımız mutluluğu başka yerlerde değil özünde bulsun istedik” cümleleri ile tamamladı.

Konuşmaların ardından, sahne sırası öğrencilere geldi. Öğrenciler, milli ve manevi değerleri ortaya çıkaran şiirler, ilahiler okudu. Öğrencilerin seslendirdiği şarkı ve türküler de katılımcılara güzel anlar yaşattı.















