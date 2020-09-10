Karaelbistan MTAL’de mesleki açık öğretim lisesi kayıtları başladı

Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) 2020-2021 eğitim yılı kapsamında mesleki açık öğretim lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını belirten okul müdürü Erdal Şakalar, “Okulumuz 2020-2021 eğitim öğretim yılı Mesleki Açık Öğretim Lisesinde elektrik-elektronik teknolojileri ve tesisat teknolojisi (doğalgaz) alanında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlamıştır. İlçemizde doğalgaz dağıtımının sürmesi nedeniyle, meslek lisesi elektrik ve tesisat teknolojisi bölümü mezunlarının istihdam alanı açık olacağından; genel lise mezunları ile örgün eğitim dışına çıkmış gençlerimiz ve sanayi sitesindeki kalfa ve ustalarımız mesleki açık öğretim lisesine kayıtlarını yaptırarak meslek lisesi diploması ve işyeri açma belgesi edinebilirler” dedi.

Şakalar, kayıt işlemlerinin 25 Eylül’e kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.