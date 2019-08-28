Karaelbistan MTAL’de mesleki açık öğretim lisesi kayıtları başladı

Okul müdürü Erdal Şakalar, 2 alanda ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemi yapacaklarını söyledi.

Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) 2019-2020 eğitim yılı kapsamında mesleki açık öğretim lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını belirten okul müdürü Erdal Şakalar, “Okulumuz 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Mesleki Açık Öğretim Lisesinde elektrik-elektronik teknolojileri ve tesisat teknolojisi (doğalgaz) alanında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlamıştır. Bilindiği üzere Elbistan’ımıza doğalgaz gelmiş olması ve termik santralinin ve şeker fabrikasının özelleşmiş olması nedenleriyle, meslek lisesi elektrik ve tesisat teknolojisi bölümü mezunlarının istihdam alanı açık olacağından; genel lise mezunları ile örgün eğitim dışına çıkmış gençlerimiz ve sanayi sitesindeki kalfa ve ustalarımız MAÖL’ye kayıtlarını yaptırarak meslek lisesi diploması ve işyeri açma belgesi edinebilirler” dedi.

Sınıf kontenjanının sınırlı olduğunu dile getiren Şakalar, “Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1.dönem ilk kayıt işlemleri 20 Eylül 2018 tarihine kadar yapılacaktır. Sınıf kontenjanımız sınırlıdır. Okulumuz ara sınıflar da bölgemizde ilk mesleki açık lise uygulamasını başlatan kurumdur. 10 yıldan beri akşam dersleri verilmektedir. Kayıt yaptırmayı düşünenler, okulumuza uğrayarak daha geniş bilgi alabilirler. İlk kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimi işlemleri, Meslekî Açık Öğretim Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinde yapılacak düzenlemelerle ilgili Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Onayı alındıktan sonra başlayacaktır. Ders seçimi işlemlerinin yapılacağı tarihler belirlendiğinde http://maol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır” şeklinde bilgi aktardı.



