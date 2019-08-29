Karaelbistan MTAL öğrencileri Avrupa yolcusu

Okul Müdürü Erdal Şakalar, proje kapsamında elektrik elektronik alanında 11. ve 12. sınıfta eğitim gören 18 öğrencinin, 3 refakatçi öğretmenle birlikte Romanya, İspanya ve Çekya’da yenilenebilir enerji alanında staj göreceğini söyledi.

Staj programının 2020 yılı Şubat ve Nisan ayları arasında 2 haftalık bir süreyi kapsayacağını belirten Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erdal Şakalar, “Okulumuzun hazırlamış olduğu 35 bin AVRO’luk Avrupa Birliği hibe projesi onaylandı. 18 öğrencimiz ve 3 de refakatçi öğretmenimiz, yenilenebilir enerji kaynakları alanında 2 hafta süre ile 2020 yılı Şubat ve Nisan ayları arasında Romanya, İspanya ve Çekya’da bulunan ev sahibi ortak kurumlarla birlikte yaptığımız çalışama planına göre staj faaliyeti gerçekleştireceklerdir” dedi.

Yenilenebilir enerjinin önemine değinen Şakalar, “Yenilenebilir enerji, ülkelerin enerji ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayarak dışa bağımlılıklarının azaltılması, kaynakları çeşitlendirerek sürdürülebilir enerji kullanımının sağlanması ve enerji tüketimi neticesinde çevreye verilen zararların en aza indirilmesi açılarından son derece önemli bir yere sahiptir. Bugün dünya genelinde tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 20’si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Türkiye bulunduğu coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı nedeniyle bütün yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olma imkanı açısından AB ülkelerine göre daha şanslıdır. Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında tahmin edilen elektrik tüketimine paralel olarak, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynak payının en az yüzde 30 seviyelerine çıkarılması yer almaktadır.

Ülkemizin bu sürecine katkı sunmak amacı ile MEB Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen ''Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Ara Eleman ihtiyacının belirlenmesi'' Çalışmasında daha nitelikli personelin yetiştirilebilmesi için işletmelerde mesleki eğitim süresi ve öğretmen yeterliliğinin artırılması gibi öneriler getirilmiştir. Ülkemizde yenilenebilir enerji kullanımı, kamu ve özel sektörde teşvik edilip yaygınlaştıkça bu alandaki ara teknik eleman ihtiyacı hızla artmaktadır” ifadelerini kullandı.

Proje sayesinde öğrencilerin bilgi, birikim ve tecrübelerinin artacağına inandığını vurgulayan okul müdürü Erdal Şakalar, “Ülkemizin 2023 eğitim vizyonunda ifade edilen mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması konusunda projemiz önemli bir fırsat olacaktır. Projemizin uygulanması durumunda kurumsal olarak artacak popülaritemiz sayesinde çevremizde tercih edilen bir okul haline gelecek ve mesleki eğitime bakış açısı değişecektir. Güçlü ve iyi işleyen eğitim, öğretim ve gençlik sistemleri, öğrencilerimizi rekabetçi bir ekonominin ve işgücü piyasasının talep ettiği becerilerle donatarak vatandaşların bu sorunlarla başa çıkmasında önderlik yapacaklardır” şeklinde konuştu.



