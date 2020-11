Karadeniz Balıkçılık hizmete açıldı

Karadeniz Balıkçılık, Güneşli Mahallesi Malatya Caddesi Akbank karşısında Elbistan halkına hizmet vermeye başladı.

Deniz mahsullerinden taze palamut, hamsi, istavrit, mezgit, çupra, levrek balıklarının yanı sıra, balık pişirim ve ekmek arası balık servislerinin bulunduğunu belirten işletme sahibi Yusuf Türk, “Burada büyük bir özveri ile çalışarak her gün taze balık getirerek halkımıza sunuyoruz. Burada her çeşit balık bulmanız mümkün. Mümkün olduğunca fiyatlarımızı ucuz tutmaya çalışarak her bütçeden vatandaşımıza hitap etmek, herkese balık yedirmek istiyoruz. En taze, en güzel balığı müşterilerimize sunmak istiyoruz” dedi.